Bosna Hersek'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Kadrodaki tanıdık yüzler dikkati çekti

11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürüyor. Dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip edeceği 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, organizasyona katılmaya hak kazanan ülkeler kadrolarını açıklamaya başladı.
2014 yılının ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Bosna Hersek de geniş kadrosunu duyurdu.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Gaziantep FK'den Nihad Mujakic, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic ve Schalke 04'ün 40 yaşındaki forveti Edin Dzeko, kafilede yer aldı.
Açıklanan 26 kişilik kadronun yanı sıra 9 kişilik yedek liste de duyuruldu. Antalyaspor'dan Dario Saric ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic ise yedek listeye yazıldı.
Bosna Hersek, Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Kanada, Katar ve İsviçre ile mücadele edecek.
Bosna Hersek'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic
Defans: Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac
Orta Saha: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Dzenis Burnic, Armin Gigovic, Ermin Mahmic, Ivan Basic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic
Forvet: Samed Bazdar, Jovo Lukic, Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko
Yedek Liste: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Dakovac, Dario Saric, Amer Gojak, Haris Hajradinovic