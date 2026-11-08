Brezilya GP'de zafer Norris'in! İngiliz pilot, sezonun 3. galibiyetini aldı

Formula 1'de 2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Yarışseverlerin keyifle takip ettiği dev organizasyonda sezonun 20. yarışının heyecanı Brezilya'da yaşandı.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden düzenlenen Brezilya Grand Prix'sini, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Norris, 1 saat 35 dakika 23.504 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşarak bu sezon üçüncü, kariyerinin 14. etap galibiyetini elde etti.

Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen, liderin 14.602 saniye gerisinde ikinci, Isack Hadjar ise 24.485 saniye farkla üçüncü oldu.

MERCEDES ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Öte yandan Mercedes, bitime 3 yarış kala 652 puanla takımlar şampiyonluğunu garantiledi. 2021'den bu yana ilk takımlar şampiyonluğunu elde eden Mercedes, toplamda 9 şampiyonlukla Williams'ı yakaladı.

Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini 3. sırada bitirerek Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olmuştu.

Formula 1'de sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'si 21 Kasım'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli: 390

2. Max Verstappen: 279

3. George Russell: 262

4. Lewis Hamilton: 261

5. Charles Leclerc: 251

TAKIMLAR

1. Mercedes: 652

2. Ferrari: 512

3. Red Bull: 415

4. McLaren: 398

5. Racing Bulls: 112