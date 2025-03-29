Brezilya Milli Takımı'nda beklenen veda: Arjantin hezimetinin faturası ağır oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Brezilya karşılaştı. Tarihi maçı 4-1 kaybeden Brezilya'da, fatura teknik adama kesildi.
Arjantin'e 4-1 mağlup olan Brezilya'da bir dönem resmen sona erdi. Brezilya Futbol Federasyonu, kritik sürece dair açıklama yaptı ve ayrılığı duyurdu.
Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ocak 2024'den beri takımın başında olan Junior'a resmen veda edildi.
62 yaşındaki teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin karşısında yaşanan 4-1 mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Brezilya; lider Arjantin'in 10 puan gerisinde, 21 puanla 4. sırada yer alıyor.
Brezilya Milli Takımı için uzun zamandır Carlo Ancelotti ismi konuşuluyor. Esasen ise Dorival Junior'un vedası, epeydir bekleniyordu.