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 | Burak Ayaydın

Brezilya Milli Takımı'nda beklenen veda: Arjantin hezimetinin faturası ağır oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Brezilya karşılaştı. Tarihi maçı 4-1 kaybeden Brezilya'da, fatura teknik adama kesildi.

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Brezilya Milli Takımı'nda beklenen veda: Arjantin hezimetinin faturası ağır oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 17:37

Arjantin'e 4-1 mağlup olan Brezilya'da bir dönem resmen sona erdi. Brezilya Futbol Federasyonu, kritik sürece dair açıklama yaptı ve ayrılığı duyurdu.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA DORIVAL JUNIOR İLE YOLLAR AYRILDI

Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ocak 2024'den beri takımın başında olan Junior'a resmen veda edildi.

AĞIR ELEŞTİRİ SÜRECİ

62 yaşındaki teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin karşısında yaşanan 4-1 mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

SIRALAMADA FARK OLUŞTU

Brezilya; lider Arjantin'in 10 puan gerisinde, 21 puanla 4. sırada yer alıyor.

Tarihi Arjantin hezimeti sonunu getirdi: Brezilya'da karar resmen açıklandı - 3. Foto

CARLO ANCELOTTI KRİTİĞİ

Brezilya Milli Takımı için uzun zamandır Carlo Ancelotti ismi konuşuluyor. Esasen ise Dorival Junior'un vedası, epeydir bekleniyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

NEDEN ANCELOTTI?
Brezilya Milli Takımı'nın önemli yıldızlarıyla Real Madrid'de de çalışan deneyimli hocanın, ülke futboluna zaten hakim olduğu ve adaptasyonun çabuk gerçekleşeceği düşünülüyor.
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#arjantin
#Brezilya milli takımı
#2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri
#Dorival Junior
#Spor
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