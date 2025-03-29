Brezilya Milli Takımı'nda beklenen veda: Arjantin hezimetinin faturası ağır oldu!

Arjantin'e 4-1 mağlup olan Brezilya'da bir dönem resmen sona erdi. Brezilya Futbol Federasyonu, kritik sürece dair açıklama yaptı ve ayrılığı duyurdu.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA DORIVAL JUNIOR İLE YOLLAR AYRILDI

Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ocak 2024'den beri takımın başında olan Junior'a resmen veda edildi.

AĞIR ELEŞTİRİ SÜRECİ

62 yaşındaki teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin karşısında yaşanan 4-1 mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

SIRALAMADA FARK OLUŞTU

Brezilya; lider Arjantin'in 10 puan gerisinde, 21 puanla 4. sırada yer alıyor.

CARLO ANCELOTTI KRİTİĞİ

Brezilya Milli Takımı için uzun zamandır Carlo Ancelotti ismi konuşuluyor. Esasen ise Dorival Junior'un vedası, epeydir bekleniyordu.