Brezilya’da olaylı derbi! Cruzeiro - Atletico Mineiro karşılaşmasında ortalık savaş alanına döndü: Tam 23 kırmızı kart çıktı

Brezilya futbolunun en köklü ve sert rekabetlerinden biri olan Cruzeiro - Atlético Mineiro mücadelesi, bu kez atılan gollerle değil, dünya spor tarihine kazınan bir skandalla gündeme oturdu.

Maçın ilk yarısının son anlarında fitili ateşlenen gerginlik, kısa sürede iki takımın tüm unsurlarını içine alan bir kaosa dönüştü. Hakemin kontrolü kaybettiği dakikalarda futbolcular, yedek kulübeleri ve teknik ekipler birbirine girdi; olaylı maçta tam 23 kişi kırmızı kart gördü.

SAHADA DEĞİL, RİNGDE DERBİ

Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği derbi, beklentileri bu kez oyunla değil, kavga boyutuyla aştı. Maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında iki oyuncu arasında başlayan sözlü tartışma, saniyeler içinde tüm yedek kulübelerinin ve teknik ekiplerin dahil olduğu bir meydan muharebesine dönüştü.

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

Kale önünde yaşanan sert bir ikili mücadele sonrası sinirler gerildi. Hakemin düdüğüyle birlikte yedek oyuncuların sahaya girmesi kontrolü tamamen kaybettirdi. Güvenlik güçleri sahaya girmekte zorlanırken, hakem heyeti VAR odasıyla kurulan uzun koordinasyon sonrası "temizlik" operasyonuna başladı.

KİMLER KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Hakem, olayların yatışmasının ardından cebinden çıkardığı kırmızı kartla adeta bir "infaz" gerçekleştirdi. Oyundan atılan isimler ise şu şekilde:

90+10’ Cassierra

90+10’ Preciado

90+10’ Minda

90+10’ Ruan

90+10’ Hulk

90+10’ Franco

90+10’ Lodi

90+10’ Henrique

90+10’ Cassio

90+10’ Villalba

90+10’ Romero

90+10’ Bruno

90+10’ Everson

90+10’ Christian

90+10’ Lyanco

90+10’ Alonso

90+10’ Delfim

90+10’ Gerson

90+10’ Fagner

90+10’ Walace

90+10’ Prates

90+10’ Marcelo

90+10’ Jorge