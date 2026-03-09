Brezilya’da olaylı derbi! Cruzeiro - Atletico Mineiro karşılaşmasında ortalık savaş alanına döndü: Tam 23 kırmızı kart çıktı

Kategoriler
Brezilya futbolunun en köklü ve sert rekabetlerinden biri olan Cruzeiro - Atlético Mineiro mücadelesi, bu kez atılan gollerle değil, dünya spor tarihine kazınan bir skandalla gündeme oturdu.
Maçın ilk yarısının son anlarında fitili ateşlenen gerginlik, kısa sürede iki takımın tüm unsurlarını içine alan bir kaosa dönüştü. Hakemin kontrolü kaybettiği dakikalarda futbolcular, yedek kulübeleri ve teknik ekipler birbirine girdi; olaylı maçta tam 23 kişi kırmızı kart gördü.
Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği derbi, beklentileri bu kez oyunla değil, kavga boyutuyla aştı. Maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında iki oyuncu arasında başlayan sözlü tartışma, saniyeler içinde tüm yedek kulübelerinin ve teknik ekiplerin dahil olduğu bir meydan muharebesine dönüştü.
Kale önünde yaşanan sert bir ikili mücadele sonrası sinirler gerildi. Hakemin düdüğüyle birlikte yedek oyuncuların sahaya girmesi kontrolü tamamen kaybettirdi. Güvenlik güçleri sahaya girmekte zorlanırken, hakem heyeti VAR odasıyla kurulan uzun koordinasyon sonrası "temizlik" operasyonuna başladı.
Hakem, olayların yatışmasının ardından cebinden çıkardığı kırmızı kartla adeta bir "infaz" gerçekleştirdi. Oyundan atılan isimler ise şu şekilde:
90+10’ Cassierra
90+10’ Preciado
90+10’ Minda
90+10’ Ruan
90+10’ Hulk
90+10’ Franco
90+10’ Lodi
90+10’ Henrique
90+10’ Cassio
90+10’ Villalba
90+10’ Romero
90+10’ Bruno
90+10’ Everson
90+10’ Christian
90+10’ Lyanco
90+10’ Alonso
90+10’ Delfim
90+10’ Gerson
90+10’ Fagner
90+10’ Walace
90+10’ Prates
90+10’ Marcelo
90+10’ Jorge