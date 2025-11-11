Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Spor
Editor
Editor
 11.11.2025

Brezilyalı yıldız hastaneye kaldırıldı: Resmi açıklama geldi

Brezilya'da futbolseverleri sarsan bir olay yaşandı. Yıldız futbolcu Oscar, kalp ritmi bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Brezilyalı yıldız hastaneye kaldırıldı: Resmi açıklama geldi
Futbol hayatına Brezilya'nın Sao Paulo takımında devam eden , sağlık sorunları yaşadı. 34 yaşındaki için kulübünden resmi açıklama geldi.

Brezilyalı yıldız hastaneye kaldırıldı: Resmi açıklama geldi

SAO PAULO'DAN OSCAR İÇİN AÇIKLAMA

"2026 ön sezonu hazırlıkları kapsamında; bu salı sabahı SuperCT’de yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar kardiyolojik değişikliklerle seyreden bir rahatsızlık geçirdi. Kulüp çalışanları ve olay yerinde bulunan sağlık ekibi tarafından derhal müdahale edildi. Ardından oyuncu hastaneye sevk edildi. Şu anda klinik olarak stabil durumda ve tanısal açıklık sağlamak amacıyla ek tetkiklerin yapılabilmesi için gözlem altında tutuluyor. Alışılmış prosedür gereği ve oyuncunun mahremiyetine saygı gösterilerek, tıbbi ekip tarafından güncelleme yapıldığında, Oscar ile ortak karara varılarak yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Brezilyalı yıldız hastaneye kaldırıldı: Resmi açıklama geldi

OSCAR VE SAO PAULO KARİYERİ

Brezilya temsilcisiyle 35 maça çıkan Oscar, 2 gol ile 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

OSCAR'IN KONTRATI NE ZAMAN BİTİYORDU?
Yıldız hücumcu, 2027 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.
