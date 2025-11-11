Brezilyalı yıldız hastaneye kaldırıldı: Resmi açıklama geldi

Futbol hayatına Brezilya'nın Sao Paulo takımında devam eden Oscar, sağlık sorunları yaşadı. 34 yaşındaki futbolcu için kulübünden resmi açıklama geldi.

SAO PAULO'DAN OSCAR İÇİN AÇIKLAMA

"2026 ön sezonu hazırlıkları kapsamında; bu salı sabahı SuperCT’de yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar kardiyolojik değişikliklerle seyreden bir rahatsızlık geçirdi. Kulüp çalışanları ve olay yerinde bulunan sağlık ekibi tarafından derhal müdahale edildi. Ardından oyuncu hastaneye sevk edildi. Şu anda klinik olarak stabil durumda ve tanısal açıklık sağlamak amacıyla ek tetkiklerin yapılabilmesi için gözlem altında tutuluyor. Alışılmış prosedür gereği ve oyuncunun mahremiyetine saygı gösterilerek, tıbbi ekip tarafından güncelleme yapıldığında, Oscar ile ortak karara varılarak yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

OSCAR VE SAO PAULO KARİYERİ

Brezilya temsilcisiyle 35 maça çıkan Oscar, 2 gol ile 8 asistlik katkı sağlamıştı.