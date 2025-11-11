Süper Lig devinde Robert Lewandowski transferi!

Fenerbahçe'de yıldız golcü çalışmaları başladı. Süper Lig devi, Youssef En-Nesyri'nin yerine Robert Lewandowski'yi gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE ROBERT LEWANDOWSKI TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin Robert Lewandowski ile ilgilendiğini duyuran Sercan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe kulübü uzaktan da olsa Robert Lewandowski'nin şartlarını soruyor. Youssef En-Nesyri'nin satılması durumunda böyle bir ihtimal için şartlar araştırılıyor. Çünkü En-Nesyri'nin Arabistan hayali var. Kulübe yakın kaynaklar 1.5 yıllık teklif yapabiliriz noktasında ama takımın havasını bozmamak için resmi adım atılmış değil." ifadelerini kullandı.

ROBERT LEWANDOWSKI VE BARCELONA İLE BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona ile bu sezon 12 maça çıkan 37 yaşındaki hücumcu, 569 dakika sahada kalmış ve 7 kez gol sevinci yaşamıştı.