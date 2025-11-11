Menü Kapat
19°
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'yi reddetmişti: Jonathan David için işler iyi gitmedi!

Fenerbahçe'nin transfer etmek için çok uğraştığı Jonathan David, tercihini Juventus'tan yana kullanmıştı. Esasen ise Fenerbahçe'yi reddettikten sonra kariyeri düşüşe geçen Jonathan David, şu an için Juventus'ta aradığını bulamadı ve kritik süreç başladı.

Fenerbahçe'yi reddetmişti: Jonathan David için işler iyi gitmedi!
Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki gözdelerinden olan Jonathan David, flaş bir kararla Juventus'a imza atmıştı. Halihazırda ise İtalya devinde ikinci planda kalan yıldız golcü, Fenerbahçe'nin sözleşme teklif ettiği günlere çok uzak bir kariyer gelişimi gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe'yi reddetmişti: Jonathan David için işler iyi gitmedi!

JONATHAN DAVID FENERBAHÇE'Yİ REDDETMİŞTİ

Fenerbahçe'nin geçen transfer döneminde kadroya katmak istediği Jonathan David, bonservisini eline alacak olması sebebiyle sarı lacivertlilere çok ağır maddi şartlar sunmuş ve Fenerbahçe yönetimi de masadan kalkmıştı! Ardından ise Juventus ile çok daha makul bir sözleşme kapsamında anlaşan Jonathan David, Lille ile biten kontratının ardından bonservissiz şekilde İtalya devi Juventus'a transfer olmuş ve 2030 yazına kadar imza atmıştı.

Fenerbahçe'yi reddetmişti: Jonathan David için işler iyi gitmedi!

JONATHAN DAVID TRANSFERİNİN ARDINDAN JUVENTUS'TA FARKLI HESAPLAR

Lille ile gösterdiği özel performanslar sonrasında Fenerbahçe yerine Juventus'u tercih eden 25 yaşındaki yıldız golcü, an itibarıyla Serie A'da aradığını bulamadı ve Juventus yönetimini de farklı düşüncelere itti! Zira Çizme devi, Jonathan David ile yolları ayırmayı ciddi anlamda gündemine aldı ve Dusan Vlahovic ile ikisi arasında bir seçim yapmaya karar verdi.

Fenerbahçe'yi reddetmişti: Jonathan David için işler iyi gitmedi!

JONATHAN DAVID VE JUVENTUS KARİYERİ

2025 Temmuz'unda siyah beyazlılar ile anlaşan Jonathan David, şu ana kadar Juventus ile 14 maça çıktı ve 605 dakika süre bulabildi! Ayrıca İtalya döneminde ancak 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlayabilen yetenekli forvet, geçen sezon Lille ile 49 mücadelede yer almış ve 25 gol ile 12 asistlik çok özel bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe'yi reddetmişti: Jonathan David için işler iyi gitmedi!

Sıkça Sorulan Sorular

JUVENTUS JONATHAN DAVID'İ NEDEN GÖNDERMEK İSTİYOR?
İtalya devi, yeni bir yapılanma kararı aldı ve Jonathan David konusunda da hala emin olamadı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
