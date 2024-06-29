Bulgaristan'da Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 19:19 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 19:22
Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 21 ümit milli judocu mücadele etti.
Bulgaristan'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da 17 ülkeden 302 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye'yi 21 ümit milli judocu temsil etti.
Organizasyonda Büşra Ceylin Coşkun, kadınlar -40 kiloda Alman Carolin Scheida'yı yenerek bronz madalya elde etti.
Kaynak: tgrthaber.com