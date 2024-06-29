Bulgaristan'da Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi!

29 Haziran 2024 19:19 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 19:22

Josef de Souza eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

Josef de Souza eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

Bulgaristan'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da 17 ülkeden 302 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye'yi 21 ümit milli judocu temsil etti.

Organizasyonda Büşra Ceylin Coşkun, kadınlar -40 kiloda Alman Carolin Scheida'yı yenerek bronz madalya elde etti.