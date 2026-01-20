Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın 14. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Yılmaz, karşılaşmadaki davranışları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

BURAK YILMAZ'IN CEZASI BELLİ OLDU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Burak Yılmaz'a verilen cezayı belirledi. Buna göre, Yılmaz'a, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT’nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nin Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında takımının başında olamayacak. Burak Yılmaz, 18. haftada oynanan Galatasaray karşılaşmasında saha kenarında yer almamıştı.