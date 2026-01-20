Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı açıklandı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yeni formatıyla bu sezon grup aşaması şeklinde oynanan kupada, 3. hafta maçlarının programı netleşti.
Grup aşamasının kritik virajı olan 3. hafta karşılaşmaları 3, 4 ve 5 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.
Gruplardaki puan mücadelesini kızıştıracak olan haftanın öne çıkan eşleşmeleri şu şekilde: