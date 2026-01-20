Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yeni formatıyla bu sezon grup aşaması şeklinde oynanan kupada, 3. hafta maçlarının programı netleşti.

Grup aşamasının kritik virajı olan 3. hafta karşılaşmaları 3, 4 ve 5 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.

3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Gruplardaki puan mücadelesini kızıştıracak olan haftanın öne çıkan eşleşmeleri şu şekilde:

