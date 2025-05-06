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 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz'dan hakem konusuna farklı bir yaklaşım!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İyi oynadıklarını belirten Burak Yılmaz, ayrıca 2 puan kaybettikleri mesajını verdi.

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Burak Yılmaz'dan hakem konusuna farklı bir yaklaşım!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 00:47

Burak Yılmaz'dan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında analizler geldi. Hakem konusunda olgun bir yaklaşım sergileyen Burak hoca, genel olarak ise oyundan memnun olduğunu belirtti.

BURAK YILMAZ'DAN ANALİZ

"Çok değerli bir oyun ve maç. Kaybedilmiş 2 puan. Oyunu domine eden, önde basan ve topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilen 2 puan için üzgünüz. Trabzonspor, Fatih abi geldikten sonra farklı bir oyun oynuyor. Oyunu domine etmeye, topu tutmaya ve pas yaparak sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de bunu engellemek için önde bire bir basmayı düşündük. Sonuç dışında muvaffak olduğumuzu düşünüyorum."

İYİ GİDİYORUZ MESAJI

"Winck hariç yedeklerdeki herkes 17-18 yaşındaydı. Bu bir yakınma değil. Sahaya 11 kişi çıkıyorsak Kasımpaşa tamdır. Gençler de yavaş yavaş süre alacak. Bu skor 2 takıma da yaramadı. Kaybeden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. İyi yoldayız. İyi gidiyoruz. Daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz var. Böyle devam etmek zorundayız."

Burak Yılmaz'dan hakem konusuna farklı bir yaklaşım!

BURAK YILMAZ'DAN FARKLI BİR 'HAKEM' YAKLAŞIMI

"Hakemlerle ilgili Allah izin verirse teknik direktörlük hayatım boyunca konuşmayacağım. Onlara destek olmak lazım. Hata yapabilirler. Türk hakemlerinin sonuna kadar arkasındayım. Tabii ki saha içinde bazen kızıyoruz ve bunun cezasını çekiyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

BURAK YILMAZ KASIMPAŞA'DAN ÖNCE KİMİ ÇALIŞTIRMIŞTI?
Genç hoca, Kasımpaşa öncesinde Kayserispor'un başındaydı.
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#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#burak yılmaz
#Spor
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