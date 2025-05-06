Fatih Tekke'den hakem sitemi geldi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu. Hakemi eleştiren Fatih Tekke, takımının potansiyelinin ise şu anki görüntüden çok daha derin olduğunu söyledi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonunda flaş ifadeler geldi. Hakemden memnun olmadığını ifade eden genç hoca, ayrıca Simon Banza ile ilgili de özel bir detay verdi.

FATİH TEKKE'DEN MAÇ KRİTİĞİ

"İlk 45 dakikada maç oynamadık. Ne savunma ne hücumda ne de çalıştığımız şeylerde yoktuk. Açıkçası cesaretli değildik ve rakibimiz geçişlerde pas ritmi olan takım. İkinci yarı benim için bazı zorunluluklardan dolayı konumlandırmayı değiştirmeme sebep oldu. Şanslar geldi ama ofsayt oldu. Tartışılacak pozisyonlar oldu. İki takım içinde üzüntü duyulmayacak maçtı. Bu oyunu biz bölüm bölüm iyi oynadık. Ligin sonundayız ve önümüzde önemli maçlar var. Kupa maçımız var. Sakatlarımızın gelme ihtimali var. Çalışmaya devam edeceğiz."

GALATASARAY'A KARŞI CESUR OLMAK KONUSU

"Galatasaray için kupa maçını arzuluyoruz. Avrupa için 4’üncülük ya da 5’incilik şansımız olabilirdi. Kolay maçlar yok, zor maçlarımız var. Ama oyun olarak cesur olmamız lazım. Trabzonspor’a yakışır bir oyun gerekli. Daha çok sorumluluk almamız lazım. Topu kaybedince endişe etmemeliyiz. Bugün maçın geneli olumsuzdu. Galatasaray maçı değerli ve iyi hazırlanacağız. Sakatlarımız var. Sonrasında kupa maçımız var. Perşembe-pazar oynadık. Bizim oyuncularımızın mevcut durumları ortada. Süreleri iyi değerlendirmemiz lazım. Sonraki maçlara ve Galatasaray maçına cesur şekilde hazırlanacağız."

HAKEME ELEŞTİRİ

"Sahanın kenarında kullandığım cümleyi burada paylaşmak istiyorum. Tüm kararlardan rahatsız oldum. Rahatsız edici bir hakem yönetimi gördüm. Verilen verilmeyen her şeyden rahatsız oldum."

BANZA DETAYI

"Banza takımın en fazla gol yükünü çeken oyuncu. Isınırken arka adalesinde sıkıntısı vardı. 'Önemli maçlarımız var riske etme' dedim. Oynayacağım dedi. Fedakâr bir kardeşimiz. Bir oyunda bazı tekrarlar, pasın geliş şekli, kalitesi, birçok şey zamana bağlı. Bu topları tutamayacak oyuncular değil bunlar. Mesela bitiriciliği çok üst düzey Banza'nın. Oyuncularımın hepsini seviyorum. Seneye yavaş oynamayız biz."