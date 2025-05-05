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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan açıklama: "Yazıklar olsun"

Trabzonspor'dan, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklama geldi. Son dakikada iptal edilen golü için paylaşım yapan Trabzonspor, 'yazıklar olsun' ifadesini kullandı.

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Trabzonspor'dan açıklama:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 22:54

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin 90. dakikada VAR'a takılan golü akıllarda soru işaretleri oluştururken, Trabzonspor'dan maçtan sonra sosyal medya paylaşımıyla tepki geldi.

TRABZONSPOR'DAN VAR İSYANI: "YAZIKLAR OLSUN"

Bu yıl genel olarak hakem sürecinden ve TFF yönetiminden memnun olmayan Trabzonspor, maçtan sonra adeta isyan etti.

İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

https://x.com/Trabzonspor/status/1919478550085709838

Sıkça Sorulan Sorular

MAÇTA SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?
Trabzonspor'un Simon Banza ile 90. dakikada attığı gol VAR tarafından iptal edilmiş ve mücadele 1-1 berabere sona ermişti.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#VAR Sistemi
#Spor
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