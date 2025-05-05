Trabzonspor'dan açıklama:

İstanbul
Trabzonspor'dan, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklama geldi. Son dakikada iptal edilen golü için paylaşım yapan Trabzonspor, 'yazıklar olsun' ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin 90. dakikada VAR'a takılan golü akıllarda soru işaretleri oluştururken, Trabzonspor'dan maçtan sonra sosyal medya paylaşımıyla tepki geldi.
Bu yıl genel olarak hakem sürecinden ve TFF yönetiminden memnun olmayan Trabzonspor, maçtan sonra adeta isyan etti.
https://x.com/Trabzonspor/status/1919478550085709838