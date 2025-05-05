Trabzonspor'dan açıklama:

Trabzonspor'dan, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklama geldi. Son dakikada iptal edilen golü için paylaşım yapan Trabzonspor, 'yazıklar olsun' ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin 90. dakikada VAR'a takılan golü akıllarda soru işaretleri oluştururken, Trabzonspor'dan maçtan sonra sosyal medya paylaşımıyla tepki geldi.

TRABZONSPOR'DAN VAR İSYANI: "YAZIKLAR OLSUN"

Bu yıl genel olarak hakem sürecinden ve TFF yönetiminden memnun olmayan Trabzonspor, maçtan sonra adeta isyan etti.

İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

https://x.com/Trabzonspor/status/1919478550085709838