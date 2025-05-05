Trabzonspor'dan 'zor maç' açıklamaları üst üste geldi!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kalırken, maçın ardından açıklamalar gelmeye başladı. Trabzonsporlu John Lundstram, Danilo Sikan ve Batista Mendy; 'zor maç' konusunda hemfikir oldu.

Trabzonsporlu futbolculardan maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalar geldi. Kasımpaşa deplasmanında zorlandıklarını söyleyen Trabzonsporlu yıldızlar, ayrıca 'ikinci yarı' vurgusunda bulundu.

JOHN LUNDSTRAM

"Zor bir maçtı ve böyle olacağını biliyorduk. Bu ligde deplasman maçları genel olarak zor oluyor. Bizim tarafımızdaysa bir gelişim süreci söz konusu. Heyecanlıyız, 3 puanlar almayı istiyoruz. Sıralamada yukarılarda konumlanmayı amaçlıyoruz."

DANILO SIKAN

"Deplasmandaki ve iç sahadaki maçlar, tempo olarak farklı ilerliyor. Zor bir mücadele oldu. İkinci yarıda daha iyiydik. 3 puanı almak isterdik ama olmadı."

BATISTA MENDY

"3 maçlık serimiz vardı ama devamı gelmedi maalesef. Tabii deplasmandaki bir maç olduğunu düşününce kaybetmemek de anlamlı oldu. Esasen ise ikinci yarıda daha yüksek bir tempodaydık."