Burak Yılmaz'dan kritik karar: Gaziantep FK'da ayrılık!

Gaziantep FK'da Burak Yılmaz'ın raporuyla birlikte sürpriz vedalar gündeme geldi. Esasen ise Antep ekibi, Semih Güler ve Rob Nizet ile yolların ayrıldığını duyurdu.
https://x.com/GaziantepFK/status/2013556654290190684?s=20
Kulüpten yapılan bilgilendirmede; iki oyuncunun sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiği belirtilerek, "Semih Güler ve Rob Nizet'e kulübümüze verdikleri emek ve gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geçen yaz sonunda Gaziantep FK ile anlaşan Rob Nizet, bu sezon sadece 4 maça çıkmış ve 200 dakikalık zaman diliminde 1 asist yapabilmişti. Diğer taraftaysa Semih Güler, kırmızı siyahlılar ile toplamda 31 müsabakada mücadele etmiş ve 2 defa gol sevinci yaşamıştı.