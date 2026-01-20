Burak Yılmaz'dan kritik karar: Gaziantep FK'da ayrılık!

Gaziantep FK'da Burak Yılmaz'ın raporuyla birlikte sürpriz vedalar gündeme geldi. Esasen ise Antep ekibi, Semih Güler ve Rob Nizet ile yolların ayrıldığını duyurdu.

https://x.com/GaziantepFK/status/2013556654290190684?s=20

GAZİANTEP FK'DA AYRILIK AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan bilgilendirmede; iki oyuncunun sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiği belirtilerek, "Semih Güler ve Rob Nizet'e kulübümüze verdikleri emek ve gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.​​​​​​​" ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSLAR YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Geçen yaz sonunda Gaziantep FK ile anlaşan Rob Nizet, bu sezon sadece 4 maça çıkmış ve 200 dakikalık zaman diliminde 1 asist yapabilmişti. Diğer taraftaysa Semih Güler, kırmızı siyahlılar ile toplamda 31 müsabakada mücadele etmiş ve 2 defa gol sevinci yaşamıştı.