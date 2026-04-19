Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, şampiyonluğun ardından konuştu! "Kötü günlerden güzel günlere geldik"

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı. 4 sezon aranın ardından 1. Lig'e dönen Bursaspor'da kulüp başkanı Enes Çelik, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha kötü günleri görmeyiz" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, şampiyonluğun ardından konuştu!
GİRİŞ:
19.04.2026
20:21
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 20:21

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde 33. hafta maçında lider Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Somaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Bursa temsilcisi, sahadan da 5-1 galip ayrıldı. Bursaspor, bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Bitiş düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı, bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeşil-beyazlı yaklaşık 45 bin taraftar, Somaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Günler öncesinden Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.

Maçtan önce binlerce taraftar, yapılan duyurunun ardından kartonları kaldırdı ve adeta görsel bir şov yaptı. Kulüp başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

Bu arada, stat hoparlörlerinden yaşanan son olaylardan dolayı şampiyonluk kutlaması olmayacağı, taraftarın da sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.

"KÖTÜ GÜNLERDEN GÜZEL GÜNLERE GELDİK"

Bursaspor Kulübü Enes Çelik, şampiyonluğun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, bu başarıda herkesin büyük emeği olduğunu söyledi.

Perde arkasında görünmeyen büyük bir çaba olduğunu belirten Enes Çelik, şöyle konuştu:

"İki sene takılmadan çok şükür 1. Lig'e kadar geldik. İnşallah ait olduğumuz Süper Lig'e de yine takılmadan gelmek için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Ciddi raporlarımız var. Bol bol yabancı futbolcu izliyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Koreografide çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha kötü günleri görmeyiz."

Teknik Direktör Mustafa Er de çok mutlu olduklarını dile getirdi. Zor bir yolculuktan geçtiklerini ifade eden Er, "Başta başkanımız Enes Çelik olmak üzere herkese teşekkür ederim. Başardığımız için mutluyum. İki sene üst üste şampiyonluk çok değerli. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"ACI OLAYLARDAN DOLAYI ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINI ERTELEDİK"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da çok güzel bir maç olduğunu söyledi.

Tüm futbolcuları ve taraftarları tebrik eden Şahin Biba, "90 dakika hiç susmadan tezahürat yaptılar. Bu hafta yaşadığımız acı olaylardan dolayı şampiyonluk kutlamasını erteledik. Önümüzdeki hafta son maçı yapıp şampiyonluğu kutlayacağız. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise Bursaspor'un şampiyonluğunun hayırlı olmasını dileyerek, "Gerçekten inancın, azmin nasıl başarı getirdiğini hepimiz gördük. Taraftarımızın coşkusu, sahiplenmesi gurur verici. Enes Çelik başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Şampiyonluk Bursa'ya çok yakıştı." diye konuştu.

