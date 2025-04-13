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 | Burak Ayaydın

Bursaspor şampiyon oldu!

Bursaspor, 3. Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Ligin bitimine iki hafta kala Artvin Hopaspor'u da mağlup eden Bursaspor, 2. Lig'e yükselmeyi başaran ilk takım oldu.

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Bursaspor şampiyon oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 17:14

Bursaspor, Artvin Hopaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 67'ye yükseltti ve şampiyonluğunu resmen ilan etti. Galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Furkan Sakı ile 83. dakikada Muhammet Demir atarken, ev sahibinin tek sayısı ise 27. dakikada Alperen Gündoğdu'dan geldi.

VE BURSASPOR ŞAMPİYON OLDU

Uzun zamandır 3. Lig'den yükselme hayali kuran Bursaspor, sonunda hedefine ulaştı. Sezonun büyük bölümünü lider götüren yeşil beyazlılar, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Borçlanma sürecinin ardından yeni bir yapılanmaya giden Bursaspor'un, gelecek sezon 2. Lig'de de şampiyonluğa oynaması bekleniyor.

BURSASPOR'UN SON MAÇLARI

Ligin son iki maçında Bornova 1877 ve Karşıyaka ile karşılaşacak olan Bursaspor, akabinde ise yaz dönemiyle birlikte yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

Bursaspor şampiyon oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

BURSASPOR 3. LİG'E KADAR NASIL DÜŞTÜ?
Yeşil beyazlılar, çok fazla borç sebebiyle mali dengeyi sağlayamadı.
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#Bursaspor
#Bursaspor
#Şampiyonluk Yarışı
#Tff 3. Lig
#Spor
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