Henry Onyekuru geri dönüyor: Süper Lig devinden sürpriz transfer!

Henry Onyekuru için transferde yeni rota Trabzonspor oluyor. Daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru, an itibarıyla Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor'da listenin başına yazılmış durumda.

Henry Onyekuru, Galatasaray ve Adana Demirspor'dan sonra şimdi de Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan basını; Henry Onyekuru için yeni adresin Trabzonspor olduğunu duyururken, ayrıca Fatih Tekke'nin de yönetimden gelen bu hamleyi onayladığı belirtildi.

HENRY ONYEKURU TRABZONSPOR TRANSFERİYLE SÜPER LİG'E DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Henry Onyekuru için Galatasaray ve Adana Demirspor süreçlerinin ardından şimdi de Trabzonspor transferi gündeme geldi. Halihazırda Suudi Arabistan ekibi Al Fayha ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Henry Onyekuru, an itibarıyla Trabzonspor için transferde öncelikli konumda! Fatih Tekke'nin yönetimden gelen Henry Onyekuru teklini olumlu değerlendirdiği süreç, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun maaşında indirime gitmesiyle birlikte hızlıca tamamlanacak gibi görülüyor.

HENRY ONYEKURU SUUDİ ARABİSTAN'DA KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Al Fayha ile bu sezon 4 maça çıkan ve 147 dakika sahada kalan Henry Onyekuru, şu ana kadar Suudi ekibinde aradığını bulamadı ve ayrılık ihtimalini ciddi anlamda değerlendirmeye başladı. Türkiye'de özel maçlar oynayan ve taraftarlarda iz bırakan Nijeryalı hücumcu, yeniden Süper Lig'e dönmek ve kendini tekrar ispatlamak istiyor.