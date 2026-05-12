2025-2026 sezonunu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak tamamlayan ve Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıllar sonra Süper Lig'e yükselme hedefi ortaya koyan ve bu doğrultuda yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına hız veren Bursaspor'da Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollar ayrılmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bursaspor'da bir ayrılık daha! Hamza Gür veda etti Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olup Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da, iki sezondur forma giyen ve şampiyonluklarda payı olan Hamza Gür ile yollar ayrıldı. Bursaspor, 2025-2026 sezonunu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak tamamladı. Kulüpten Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yolların ayrıldığı belirtildi. Hamza Gür'ün sözleşmesinin sona erdiği ve yeni bir anlaşma yapılmayacağı duyuruldu. 32 yaşındaki Hamza Gür'e kulübe verdiği emekler için teşekkür edildi.

Yeşil-beyazlılarda önemli bir ayrılık daha yaşandı. Konuyla ilgili Bursa temsilcisinden açıklama geldi.

Bursaspor bünyesinde iki sezondur ter döken ve kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Hamza Gür'ün sözleşmesi sona erdi. Kulüp yönetimi, sözleşme süresi dolan 32 yaşındaki futbolcuyla yeni bir anlaşma yapılmayacağını duyurarak oyuncuya hizmetleri için teşekkür etti.

https://x.com/BursasporSk/status/2054184852908380606

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan veda mesajında, "İki sezondur başarıyla formamızı terleten, şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan ve sözleşmesini başarıyla tamamlayan Profesyonel futbolcu Hamza Gür’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.