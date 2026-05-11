Bursaspor'da flaş ayrılık! Kaptan Muhammet Demir veda etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda, son iki sezonda yaşanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan takım kaptanı Muhammet Demir ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, tecrübeli oyuncu ile karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Muhammet Demir'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 23:30

2024-2025 sezonunda Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak Nesine 2. Lig'e yükselen , bu sezon yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 80 puanla şampiyon olarak 'e yükseldi. Son iki sezonda ortaya koyduğu başarıyla eski günlerine dönen ve Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Bursaspor'da, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında çalışmalar sürüyor.

Bursaspor, iki sezondur forma giyen ve şampiyonlukta büyük emeği olan kaptan Muhammet Demir ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Bursaspor, 2024-2025 sezonunda 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmişti.
Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta 80 puanla şampiyon olan Bursaspor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
Kulüp, kaptan Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşma sağlandığını belirtti.
Başkan Enes Çelik, Muhammet Demir'in zor zamanlarda kulübe verdiği emeklere vurgu yaptı.
Bursaspor'da sözleşmesi sona eren bir diğer kaptan Musa Çağıran ile de yollar ayrıldı.
Şampiyon Bursaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, iki sezondur başarıyla forma giyen ve takımın şampiyonluk kupasını kaldırmasında büyük emekleri olan kaptan Muhammet Demir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, tecrübeli oyuncu ile karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Muhammet Demir'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

"ZOR ZAMANLARIN KAHRAMANI OLDU"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Muhammet'in kulübe olan bağlılığına vurgu yaparak, "Bugün kaptanla bir araya geldik. İki sene gözümün önünden geçti. Gerçekten çok zorlu şartlarda ciddi emekleri oldu. Daha rahat imkanlarda, farklı kulüplerde oynama imkânı varken; çok sevdiği Bursaspor’un zor zamanlarında bizimle beraber oldu. İnşallah futbolculuk kariyerinin ardından da farklı misyonlarla kulübümüzle yolları yeniden kesişir. Kaptanın sahadaki liderliği kadar, kulübün en sıkıntılı dönemlerinde elini taşın altına koyması camia tarafından takdirle karşılanırken, bu veda yeni sezon yapılanmasının ilk önemli adımı oldu." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Muhammet Demir, futbola Bursaspor altyapısında başladı. Demir, kariyerinde Gaziantepspor, Trabzonspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Konyaspor'da da forma giydi.

Öte yandan Bursaspor'da sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Musa Çağıran'la da yolların ayrıldığı bildirildi.

