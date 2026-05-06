Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Bursaspor'un yeni sezon bütçesi belli oldu! Başkan Enes Çelik miktarı duyurdu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da kulüp başkanı Enes Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezonla ilgili yürüttükleri çalışmalara ve hedeflerine yönelik konuşan Enes Çelik, 5 yabancı ve 2 yerli oyuncuyu takıma katmayı planladıklarını dile getirdi. Çelik, "12 milyon euro'luk bütçe çalışmamız var. Tüm giderler dahil oluşturduğumuz bütçe bu" dedi.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 19:33

, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu topladığı 80 puanla şampiyon olarak tamamlayarak 'e yükseldi. 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, kötü günler yaşayarak 3. Lig'e kadar düşmüştü. Yeşil-beyazlılar, yönetim değişikliğinin ardından adeta küllerinden doğdu ve 4 sezon aranın ardından 1. Lig'e yükseldi.

Bursaspor, 80 puanla şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi ve yeni sezon için 12 milyon avroluk bütçe planladıklarını duyurdu.
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu topladığı 80 puanla şampiyon olarak tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, 4 sezon aranın ardından 1. Lig'e yükseldi.
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeni sezonda 12 milyon avroluk bir bütçe çalışması olduğunu açıkladı.
Çelik, 5 yabancı ve 2 yerli oyuncu takıma katmayı planladıklarını belirtti.
Başkan, taraftar desteğine vurgu yaparak forma satışlarındaki ilgiyi dile getirdi.
Yabancı bir transferin tamamlandığı, 2 oyuncu için de süreçlerin tamamlanmak üzere olduğu bilgisi verildi.
BAŞKAN ENES ÇELİK YENİ SEZON BÜTÇESİNİ DUYURDU

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesinin bir kafede düzenlediği etkinliğe katılarak açıklamalarda bulundu.

Enes Çelik, 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çelik, Süper Lig hedefiyle yola devam ettiklerini belirterek 31 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri mali genel kurul toplantısında verileri net ve anlaşılır biçimde açıklayacaklarını aktardı.

Bursaspor taraftarının desteğine da değinen Çelik, "Bu şehirdeki kenetlenmenin, taraftarımızın her şeye verdiği büyük desteği en son fetih formasında gördünüz. Dün yine sordum. 2 bin forma daha satılmış. 1,5 günde 17 bini geçen bir forma sayısı şunu ifade ediyor. 2011'de biz şampiyon olduğumuz yıl 21 bin forma satmıştık. Neredeyse 2 günde bu forma sayısına ulaşacağız. 57 bin zaten satmıştık. Bizim en önemli amaçlarımızdan biri de sportif anlamdaki gelirlerimizle diğer yapacağımız projeler kulübe kar kalacak şekilde yolculuğumuzu devam ettirebilmek. Bu da çok önemli. Forma satışıyla, kombine satışıyla. Bu vesileyle yine taraftarlarımıza sözümüzü yerde bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çelik, yeni sezonda 5 yabancı ve 2 yerli oyuncuyu takıma katmayı planladıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu noktada 12 milyon avroluk bütçe çalışmamız var. Maaşlar, A takıma yapacağımız tüm harcamalar, bonservis harcamaları, maaş giderleri, 10-11 ay boyunca yapacağımız tüm giderler, kamp giderleri de dahil oluşturduğumuz bütçe bu. 'Geçer' diye herkes yorum yapıyor ama bunun altında olur diye düşünüyorum, inşallah. Devre arasında yaptığımız transferler aslında bu senenin de transferleriydi. O transferler olmasaydı belki bu kadar rahat çıkamayacaktık. Şu anda da belki 3 yerli değil, 6 yerli alacağız diyecektim size. Dolayısıyla rakiplerimize de bakınca sıfırdan kadrolar kuracaklar. Biz o noktada avantajlıyız."

ÇELİK'TEN TRANSFERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yabancı bir transferin tamamlandığı bilgisini veren Enes Çelik, 2 oyuncu için de sürecin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Çelik, ana hedeflerinin 27 Haziran'daki ilk kampa takımı hazırlamak olduğunu sözlerine ekledi.

