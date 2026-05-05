Trendyol Süper Lig'de 74 puanla liderlik koltuğunda oturan ve ligin son iki haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Galatasaray'da başkanlık seçimine kısa bir zaman kaldı. Sarı-kırmızılılarda olağan seçimli genel kurul toplantısı 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dursun Özbek'in yönetim listesi belli oldu! Bir dönemin tartışılan ismi yeni listede yer almadı Galatasaray'da 16-23 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak Olağan Seçim Genel Kurulu'nda mevcut başkan Dursun Özbek, tek aday olarak seçime girecek. Mevcut başkan Dursun Özbek, başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna sundu. Başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ve yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora yeni listede yer almadı. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve yöneticiler Ömer Sarıgül, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutluğ ve Özen Kuzu yeni yönetim listesine dahil edildi. Dursun Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri haberde yer almaktadır.

Galatasaray'da yapılacak olağan seçimli genel kurula mevcut başkan Dursun Özbek, tek aday olacak girecek. Dursun Özbek, başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca 16-23 Mayıs 2026’da yapılacak olan Olağan Seçim Genel Kurulu'nda aday olmak üzere, Sn. Dursun Aydın Özbek (6602) süresi içinde gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat etmiştir" denildi.

4 İSİM YENİ LİSTEDE YER ALMADI

Dursun Özbek, mevcut yönetim kurulundan başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya yeni listede yer vermedi. Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Sportif AŞ yönetici Ömer Sarıgül ile Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutluğ ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine aldı.

Dursun Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Başkan Adayı: Dursun Aydın Özbek

Yönetim (Asil): Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim (Yedek): Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim (Asil): Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Deneyim (Yedek): Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil (Yedek): Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.