Fenerbahçe camiasında ismi uzun süredir başkan adaylığı için geçen Mehmet Ali Aydınlar, kamuoyunda merakla beklenen kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Aydınlar, kulübün içinde bulunduğu hassas süreci ve olası kutuplaşmaları işaret ederek, sarı-lacivertli kulübün menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirtti.

HABERİN ÖZETİ Mehmet Ali Aydınlar’dan başkanlık kararı: 'Aday değilim!' Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Kulübünde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Aydınlar, Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsı üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına aday olmayacağını belirtti.

AYDINLAR'IN AÇIKLAMASI

Mehmet Ali Aydınlar, adaylık sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım."

SEÇİM SÜRECİNDE SON DURUM

Aydınlar’ın bu kararıyla birlikte, Fenerbahçe’deki seçim yarışı yeni bir boyut kazandı. Camiada "çatı aday" veya "güçlü muhalefet" olarak görülen isimlerin eksilmesiyle, mevcut yönetimin ve diğer potansiyel adayların yol haritaları yeniden şekilleniyor.