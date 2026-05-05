Galatasaray orta sahasının dinamosu Lucas Torreira’nın geleceği hakkında kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Bir süredir hakkında çıkan "aşk acısı çekiyor" ya da "daha yüksek maaşlı bir teklif bekliyor" iddialarının aksine, Uruguaylı yıldızın ayrılık isteğinin altında çok daha duygusal bir sebep yatıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Sezon sonu yollar ayrılıyor: Yıldız orta sahanın ayrılık nedeni belli oldu Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, duygusal bir sebeple sezon sonunda Güney Amerika'ya dönmek istiyor. Torreira'nın ayrılık isteğinin altında aşk acısı veya daha yüksek maaş beklentisi gibi iddiaların aksine, ailesine daha yakın bir hayat kurma isteği yatıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa macerasına son vererek kariyerine doğup büyüdüğü topraklarda devam etmeyi hedefliyor. Torreira'nın menajeri, Uruguay ve Arjantin'in önde gelen kulüpleriyle temaslara başladı ve sezon sonu için zemin yokluyor. Arjantin devlerinin Torreira'yı kadrosuna katmak için Galatasaray'a resmi bir teklif yapması bekleniyor. Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun transferinde bonservis konusunda nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

ROTAYI GÜNEY AMERİKA’YA KIRDI

Son dönemde adı magazin dünyasıyla da anılan Torreira için ayrılık çanları çalıyor. Ancak başarılı oyuncunun önceliği ne para ne de özel hayatındaki çalkantılar. Alınan bilgilere göre 30 yaşındaki futbolcu, artık ailesine daha yakın bir hayat kurmak istiyor. Avrupa macerasına bir nokta koymayı planlayan Torreira, kariyerine doğup büyüdüğü topraklarda, Güney Amerika’da devam etmeyi hedefliyor.

MENAJERİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Torreira’nın bu kararı sonrası menajeri de vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Uruguay ve Arjantin’in önde gelen kulüpleriyle temas halinde olan temsilcisinin, sezon sonu için zemin yokladığı belirtiliyor. Özellikle Arjantin devlerinin Torreira’yı kadrosuna katmak için Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalması an meselesi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile olan kontratı 2028 yılına kadar devam eden yıldız oyuncu için yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Takımın vazgeçilmez ismi olan Torreira’nın "eve dönüş" isteğine sarı-kırmızılı kurmayların bonservis konusunda nasıl bir cevap vereceği, yaz transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olacak gibi görünüyor.