Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Mustafa Er ile anlaşma sağlandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursa'da teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tahsin Tam ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılarda göreve getirilen yeni isim belli oldu. Konuyla ilgili Bursa temsilcisinden açıklama da geldi.

Bursaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Er’in getirildiğini duyurdu. Yeşil beyazlı kulüp, Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adamını kamuoyuna duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, yeni dönemin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

https://x.com/BursasporSk/status/2015534171649667262

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ENES ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bursaspor Başkanı Enes Çelik de teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Teknik direktörümüz Sayın Mustafa Er ve ekibine hayırlı olsun diyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu görevlendirmenin camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesin gönlünde farklı isimler olabilir; ancak bugünden itibaren en iyi isim Mustafa Hocadır. Bizim mücadelemiz isimler için değil, Bursaspor arması içindir. Yakın geçmişimizi çabuk unutan, tamamen başarıya endeksli ve özellikle sosyal medyada kendi istediği isimler üzerinden hareket eden bir kitle oluştu. Bizim için isimler değil arma önemlidir. Bu doğrultuda gerçek arma sevdalılarını, kaos üretmeye çalışan ve sürekli olumsuzluk pompalayan bu kitleye karşı özellikle uyarmak istiyorum." dedi.

Bursaspor, 2. Lig'de oynadığı 20 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı. Yeşil-beyazlılar, topladığı 44 puanla ligde liderlik koltuğunda oturuyor.