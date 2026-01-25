Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe adına çarpıcı yorum: "Geç kaldık"

Fenerbahçe; Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kritik puan kaybının ardından 'geç kaldıklarına' dikkat çekti.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe adına çarpıcı yorum:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 00:29

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan beraberlik sözleri geldi. Zor takımlarla oynadıklarını ifade eden Domenico Tedesco, sonucu kabul etmeleri gerektiğini anlattı.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe adına çarpıcı yorum: "Geç kaldık"

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN GÖZTEPE DEMEÇLERİ

"Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor. Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız lazım."

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe adına çarpıcı yorum: "Geç kaldık"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE YENİ FORVET ADAYLARI KİMLER?
Sarı lacivertliler, Mathys Tel ve Kolo Muani'yi gözetiyor.
Rıdvan Dilmen'den 'Fenerbahçe taraftarı' örneği: "Ümitsizce izlediler"
Fenerbahçe-Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu detayı: Sosyal medyada da ses getirdi!
#Spor
#Spor
