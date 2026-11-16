Buz hokeyinde ikinci hafta tamamlandı! İkinci haftaya damga vuran sonuçlar

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde 2026–2027 sezonu heyecanı devam ederken ikinci hafta karşılaşmaları oynandı. Hafta boyunca buz üzerinde kıyasıya mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda takımlar, galibiyet için mücadele etti.

BUZ HOKEYİNDE İKİNCİ HAFTA TAMAMLANDI!

Kadınlar Süper Ligi'nin ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda Akıncılar SK, GASK karşısında 9-0'lık galibiyet elde etti. İBB Spor Kulübü, Yükseliş SK'yi 21-0 mağlup ederken Akıncılar SK, Yükseliş SK karşısında 12-5'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Haftanın diğer karşılaşmasında TED Kocaeli Koleji SK, Buzadam ROOTY'yi 11-1 mağlup etti. İBB Spor Kulübü ise GASK karşısında 31-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Erkekler Süper Ligi'nde de ikinci hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. Zeytinburnu BSK, Yükseliş SK karşısında oynadığı iki karşılaşmadan 14-3 ve 19-4'lük skorlarla galip ayrıldı.

Haftanın bir diğer mücadelesinde ise İBB Spor Kulübü, Akıncılar SK karşısında 9-2'lik galibiyet elde etti.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, liglerde devam eden mücadeleye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“2026–2027 sezonunda liglerimizde yaşanan rekabetin ve heyecanın artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde mücadele eden tüm takımlarımızın ortaya koyduğu performans, buz hokeyimizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Tüm kulüplerimize, sporcularımıza ve teknik ekiplerimize sezon boyunca başarılar diliyorum.”

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu olarak liglerde mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyor, sezonun centilmence ve sakatlıktan uzak geçmesini temenni ediyoruz.