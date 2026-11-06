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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:14

Buz hokeyinde yeni sezon heyecanı! Erkekler Süper Ligi 2026–2027 sezonu heyecanı başlıyor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen 2026–2027 sezonu Erkekler Süper Ligi, 7 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Beş takımın şampiyonluk için mücadele edeceği yeni sezon öncesinde Federasyon Başkanı Halit Albayrak, tüm sporculara ve kulüplere başarı dileklerini iletti.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Buz hokeyinde yeni sezon heyecanı! Erkekler Süper Ligi 2026–2027 sezonu heyecanı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:14

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen 2026–2027 sezonu Erkekler Süper Ligi'nde heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Yeni sezon öncesinde müsabaka fikstürü belli olurken, ligde mücadele edecek takımlar da şampiyonluk hedefiyle buz üzerindeki yerini almaya hazırlanıyor.

ERKEKLER SÜPER LİGİ 2026–2027 SEZONU HEYECANI BAŞLIYOR!

Bu sezon Erkekler Süper Ligi'nde Buzadam Jolly, İstanbul BBSK, Kocaeli Akıncılar BSK, Yükseliş SK ve Zeytinburnu BSK olmak üzere beş takım mücadele edecek.
Sezon boyunca oynanacak karşılaşmalarda takımlar, şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek için mücadele edecek. 

Buz hokeyinde yeni sezon heyecanı! Erkekler Süper Ligi 2026–2027 sezonu heyecanı başlıyor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulunarak, “2026–2027 sezonunun tüm takımlarımız için başarılı, heyecanlı ve centilmence geçmesini diliyorum. Erkekler Süper Ligi'nin Türk buz hokeyinin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize yeni sezonda sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Buz hokeyinde yeni sezon heyecanı! Erkekler Süper Ligi 2026–2027 sezonu heyecanı başlıyor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu olarak 2026–2027 sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyor, buz hokeyi severleri tribünlerde bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.

Buz hokeyinde yeni sezon heyecanı! Erkekler Süper Ligi 2026–2027 sezonu heyecanı başlıyor
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ETİKETLER
#2026-2027 Sezonu
#Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu
#Erkekler Süper Ligi
#Buzadam Jolly
#İstanbul Bbsk
#Spor
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