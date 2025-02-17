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 | Burak Ayaydın

Çaykur Rizespor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında. Zorlu geçmesi beklenen mücadelede, şampiyonluk yolundaki Galatasaray'ın hedefi 3 puan. Heyecanlı maçın canlı anlatımı ve kritik detayları haberimizde.

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Çaykur Rizespor - Galatasaray | CANLI ANLATIM
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 19:53

Süper Lig lideri Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Mocsi, Højer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed, Osimhen.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu bu müsabakada süre alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi; Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

46. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 45 lig maçından 31'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazanırken, 7 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 111 golüne, yeşil-mavililer 46 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan son maçı Galatasaray 5-0 kazandı.

CEZALILAR DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Adana Demirspor mücadelesinde cezalı olan 4 futbolcusu, Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuşacak.

Ligin 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart cezalarını çeken Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç futbolcu, kart görmesi durumunda 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

YENİ TRANSFERLER FORMA GİYEBİLİR

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Fransa'nın Lens takımından kadroya katılan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, Trabzonspor'dan transfer edilen milli sol bek Eren Elmalı, MKE Ankaragücü'nden alınan genç stoper Arda Ünyay, Çaykur Rizespor müsabakasında oynayabilecek durumda.

Ligin 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina da ikinci kez geldiği sarı-kırmızılı takımda ilk kez forma giymek için bekliyor.

LİGDE 23 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 maçında mağlup olmadı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 22 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

AZ ALKMAAR YENİLGİSİ MORALLERİ BOZDU

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaştığı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi yaşadı.

Hafta içinde deplasmanda yaptığı müsabakanın yaklaşık 40 dakikalık bölümünü 1 kişi eksik götüren Galatasaray, yaşadığı 4-1'lik yenilgi sonrasında tur şansını zora soktu.

Alınan yenilgiyle moral bozukluğu yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray, Rize'de gelip gelerek hem AZ Alkmaar ile yapılacak rövanş maçı öncesi moral kazanmak hem de 25. haftada sahasındaki Fenerbahçe derbisine puan farkını koruyarak çıkmak istiyor.

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#Spor
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