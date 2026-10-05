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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 18:21

CANLI MAÇ ANLATIMI | İtalya Türkiye UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde yer alan Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında bugün TSİ 21.45'te deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. A Milli Takım, gruptaki ilk üç maçında sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup olmasının ardından dördüncü maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. İtalya-Türkiye karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | İtalya Türkiye UEFA Uluslar Ligi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 18:21

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynanıyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | İtalya Türkiye UEFA Uluslar Ligi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile deplasmanda dördüncü hafta maçında karşılaşıyor.
Türkiye, tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele ediyor ve şu ana kadar oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.
İtalya ise grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
Türkiye, İtalya karşısında tarihindeki 18. maçına çıkacak ve ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Karşılaşma TSİ 21.45'te Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.
A Milli Takım, bu maçı Vincenzo Montella yönetiminde 40. sınavı olarak geçirecek.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele eden , 1. Grup'taki dördüncü maçında bugün TSİ 21.45'te 'nın şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Polonya Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE 3 MAÇINDAN DA MAĞLUBİYETLE AYRILDI

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli'de karşılaştığı Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1'lik skorlarla mağlup oldu. Milliler, üçüncü maçında ise deplasmanda konuk olduğu Belçika'ya 3-0 yenildi. Puanı bulunmayan ay-yıldızlılar grupta son sırada yer alıyor.

İtalya ise UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında sahasında ağırladığı Belçika'ya 2-0'lık skorla kaybetti. İkinci maçında deplasmanda Türkiye'yi 4-1 yenen İtalya, üçüncü maçında ise deplasmanda karşılaştığı Fransa ile 1-1 berabere kaldı. İtalya, 4 puanla grupta 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ ANLATIMI | İtalya Türkiye UEFA Uluslar Ligi

MİLLİLER 658. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Takım, tarihindeki 658. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 368'i resmi, 289'u özel, 657 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 246 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 280'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 907 gol attı, kalesinde 940 gol gördü.

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ise 40. sınavını İtalya karşısında verecek. İtalyan teknik adamla 30'u resmi, 9'u özel 39 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 13 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 65 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 54 gole engel olamadı.

CANLI MAÇ ANLATIMI | İtalya Türkiye UEFA Uluslar Ligi

HEDEF İTALYA KARŞISINDA İLK ZAFER

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak. İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 12 yenilgi yaşadı. Kalesinde 33 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.​​​​​​

Ay-yıldızlı ekip geçtiğimiz hafta İtalya ile Bursa'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçını 4-1 kaybetti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | İtalya Türkiye UEFA Uluslar Ligi

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Tonali, Barella, Fagioli, Vergara, Sebastiano Esposito, Francesco Esposito

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül

İTALYA - TÜRKİYE CANLI MAÇ ANLATIMI

İtalya-Türkiye karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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ETİKETLER
#İtalya
#Türkiye
#Futbol
#bologna
#UEFA Uluslar Ligi
#Szymon Marciniak
#Spor
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