Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Carlos Alcaraz 2026'ya iyi başlamıştı ama işler tersine döndü!

Carlos Alcaraz, 2026 sezonuna iyi başladıktan sonra düşüşe geçti. Esasen ise yetenekli raket, sezona yılın ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ı kazanarak ve kariyer Grand Slam'ini tamamlayan tarihteki en genç sporcu unvanını elde ederek giriş yapmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 23:46

Carlos Alcaraz'ın 2026'daki ivmelenmesi kısa sürdü. Zira İspanyol tenisçi, an itibarıyla Indian Wells'ten sonra Miami Açık'ta da erken veda etti.

CARLOS ALCARAZ MIAMI AÇIK'TA ÜÇÜNCÜ TURDA ELENDİ

Geçtiğimiz hafta Indian Wells yarı finalinde Daniil Medvedev'e kaybeden Carlos Alcaraz, bugün ise Miami Açık'ın üçüncü turunda Sebastian Korda karşısında mağlup oldu! Turnuvadaki ilk maçında Brezilyalı genç yetenek Joao Fonseca'yı 6-4'lük iki sette geçen Alcaraz, 32 numaralı seri başı 25 yaşındaki Sebastian Korda'yla karşılaştı ve İspanyol sporcu beklenmedik bir kayıpla 2-1 ile üçüncü turda havlu attı.

CARLOS ALCARAZ SIRALAMADA HALA BİR NUMARA

22 yaşındaki Carlos Alcaraz, sezonun ilk iki Masters 1000 turnuvasında final görememesine rağmen genel sıralamada zirvede yer almaya devam etti.

Sıkça Sorulan Sorular

SIRADAKİ TENİS TURNUVASI HANGİSİ?
Monte Carlo Masters, Miami Açık sonrasında başlayacak ve 5-12 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.