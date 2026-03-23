Carlos Alcaraz 2026'ya iyi başlamıştı ama işler tersine döndü!

Carlos Alcaraz'ın 2026'daki ivmelenmesi kısa sürdü. Zira İspanyol tenisçi, an itibarıyla Indian Wells'ten sonra Miami Açık'ta da erken veda etti.

CARLOS ALCARAZ MIAMI AÇIK'TA ÜÇÜNCÜ TURDA ELENDİ

Geçtiğimiz hafta Indian Wells yarı finalinde Daniil Medvedev'e kaybeden Carlos Alcaraz, bugün ise Miami Açık'ın üçüncü turunda Sebastian Korda karşısında mağlup oldu! Turnuvadaki ilk maçında Brezilyalı genç yetenek Joao Fonseca'yı 6-4'lük iki sette geçen Alcaraz, 32 numaralı seri başı 25 yaşındaki Sebastian Korda'yla karşılaştı ve İspanyol sporcu beklenmedik bir kayıpla 2-1 ile üçüncü turda havlu attı.

CARLOS ALCARAZ SIRALAMADA HALA BİR NUMARA

22 yaşındaki Carlos Alcaraz, sezonun ilk iki Masters 1000 turnuvasında final görememesine rağmen genel sıralamada zirvede yer almaya devam etti.