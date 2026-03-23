Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Yıldız hücumcuyla transfer görüşmeleri resmen başladı!

Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi Karim Adeyemi oldu. Alman yıldız için daha önce de temaslarda bulunan Fenerbahçe, flaş bir kararla Karim Adeyemi ile kritik bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin 'Süper Lig kalitesinin üzerindeki kadro' hayalinin ilk adımı Karim Adeyemi oldu! Ali Koç döneminde de temaslarda bulunulan 24 yaşındaki Alman hücumcuyla, Sadettin Saran yönetimi de bizzat görüştü ve transfer sürecindeki beklentilerini öğrendi! An itibarıyla ise Borussia Dortmund tarafından da gözden çıkarılan Karim Adeyemi'nin, gelecek yaz kesinkes Bundesliga'dan ayrılması bekleniyor.
Karim Adeyemi'nin Borussia Dortmund yıllarında tam olarak potansiyelini yakalayamadığını düşünen Arsenal gibi devler, Alman yıldız için kulüp tarafından transfer kararının netleştirilmesini bekliyor.
Fenerbahçe'nin büyük sürprizi Karim Adeyemi, bu sezon Borussia Dortmund ile 36 maça çıkmış ve 9 gol ile 5 asistlik skor üretmişti.