Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Yıldız hücumcuyla transfer görüşmeleri resmen başladı!

Fenerbahçe'den transferde büyük bir sürpriz geldi ve Karim Adeyemi ile masaya oturuldu. Fenerbahçe yönetimi, menajerleri de aradan çıkararak Borussia Dortmundlu Karim Adeyemi ile özel bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 22:03

Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi Karim Adeyemi oldu. Alman yıldız için daha önce de temaslarda bulunan Fenerbahçe, flaş bir kararla Karim Adeyemi ile kritik bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DE KARIM ADEYEMI TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'nin 'Süper Lig kalitesinin üzerindeki kadro' hayalinin ilk adımı Karim Adeyemi oldu! Ali Koç döneminde de temaslarda bulunulan 24 yaşındaki Alman hücumcuyla, Sadettin Saran yönetimi de bizzat görüştü ve transfer sürecindeki beklentilerini öğrendi! An itibarıyla ise Borussia Dortmund tarafından da gözden çıkarılan Karim Adeyemi'nin, gelecek yaz kesinkes Bundesliga'dan ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ YILDIZ ADAYINA AVRUPA'DA İLGİ BÜYÜK

Karim Adeyemi'nin Borussia Dortmund yıllarında tam olarak potansiyelini yakalayamadığını düşünen Arsenal gibi devler, Alman yıldız için kulüp tarafından transfer kararının netleştirilmesini bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ KARIM ADEYEMI VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin büyük sürprizi Karim Adeyemi, bu sezon Borussia Dortmund ile 36 maça çıkmış ve 9 gol ile 5 asistlik skor üretmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

KARIM ADEYEMI'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yetenekli hücumcunun, Borussia Dortmund ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.