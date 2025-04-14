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 | Burak Ayaydın

Carlos Alcaraz şampiyon oldu: Monte Carlo Masters zaferi!

Monte Carlo Masters şampiyonu Carlos Alcaraz oldu. Finalde Lorenzo Musetti ile karşılaşan Carlos Alcaraz, 3 sette zafere uzandı.

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Carlos Alcaraz şampiyon oldu: Monte Carlo Masters zaferi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 17:27

Carlos Alcaraz, Monte Carlo Masters’ı ilk kez kazandı ve dünya sıralamasında 2 numaraya yükseldi. İtalyan rakibini 3 sette; 3-6, 6-1 ve 6-0'lık skorlarla geçen Carlos Alcaraz, toplamda 18. ATP şampiyonluğunu kazandı.

CARLOS ALCARAZ VE LORENZO MUSETTI FİNALİ

Final mücadelesine Musetti etkili başladı ve ilk seti 6-3 kazandı. Ancak Alcaraz, ikinci sette oyununu toparlayarak 6-1'lik skorla eşitliği sağladı. Üçüncü sette ise rakibine oyun şansı tanımayan Alcaraz, 6-0'lık skorla maçı tamamladı.

RAFAEL NADAL'DAN YANA BİR İLK YAŞANDI

Carlos Alcaraz, Rafael Nadal'ın 2008'deki zaferinden bu yana Monte Carlo'da şampiyon olan en genç raket ünvanını elde etti. ​

https://x.com/ROLEXMCMASTERS/status/1911785719074369873

LORENZO MUSETTI İLK KEZ FİNALDEYDİ

Bu turnuvada kariyerinin ilk Masters 1000 finaline ulaşma başarısını gösteren Musetti, Carlos Alcaraz'a direnemedi ve ikinci oldu.

Carlos Alcaraz şampiyon oldu: Monte Carlo Masters zaferi!

Sıkça Sorulan Sorular

TURNUVADA DJOKOVIC NE YAPTI?
Novak Djokovic, ikinci turda Alejandro Tabilo'ya yenilerek elendi.
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ETİKETLER
#tenis
#carlos alcaraz
#rafael nadal
#Atp Masters 1000
#Monte Carlo Masters
#ATP şampiyonluğu
#Lorenzo Musetti
#Spor
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