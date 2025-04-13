Bitlisli işitme engelli atletten çifte zafer!

Bitlisli işitme engelli sporcu Yusuf Baydur, Antalya'da İşitme Engelliler Federasyonu'nun düzenlediği atletizm yarışmalarında büyük bir başarıya imza atarak iki farklı kulvarda Türkiye birincisi oldu…

İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen atletizm yarışmalarında Bitlisli sporcu Yusuf Baydur iki kulvarda Türkiye birincisi oldu. Antalya’da düzenlenen İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasına Bitlisli sporcular Yusuf Baydur ve Muhammed Emin Geylani de katıldı.

BİTLİSLİ SPORCULAR DAMGA VURDU

Yarışmanın ilk gününde bin 500 metrede Yusuf Baydur birinci olurken, Muhammed Emin Geylani ise aynı yarışmada üçüncü oldu. Yarışmanın 2. gününde ise Yusuf Baydur 3 bin metrede birinciliği elde ederken, Muhammed Emin Geylani ise 800 metrede üçüncülüğü aldı.

“MUTLUYUZ”

Antrenör Hıdır Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hemen hemen her ilinden katılım olduğunu belirterek çekişmeli geçen yarışmada Türkiye birinciliği almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.