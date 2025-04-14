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 | Burak Ayaydın

ÇBK Mersin finalde kaybetti: Avrupa ikinciliği geldi!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çimsa ÇBK Mersin ile ZVVZ USK Prag karşılaştı. Temsilcimiz, zorlu mücadeleden mağlup ayrıldı ve Avrupa ikincisi oldu.

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ÇBK Mersin finalde kaybetti: Avrupa ikinciliği geldi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 09:37

Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'daki zorlu finalde ZVVZ USK Prag'a 66-53 kaybetti. Çukurova ekibi, bu sonuçla birlikte 2023'ün ardından yine organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

ÇİMSA ÇBK MERSİN'İN AZİMLİ HİKÂYESİNE TATSIZ FİNAL

Mücadeleye 10-0'lık seriyle başlayan ZVVZ USK Prag'a Johannes, Howard, Magbegor ve Carleton'un sayılarıyla karşılık veren Çimsa ÇBK Mersin, periyodun bitimine 3 dakika 34 saniye kala beraberliği (11-11) yakaladı. Bu dakikadan sonra yay gerisinden isabetli şutlar bulan Çekya ekibi, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı.

Daha sonra ikinci periyoda da iyi başlayan ZVVZ USK Prag, 13. dakikada farkı 15 sayıya (17-32) çıkardı. Akabinde ise Anderson, Carleton ve Howard'ın sayılarıyla dengeyi yakalamaya çalışan Çimsa ÇBK Mersin'e Vorackova, Vyoralova ve Jones'la karşılık veren ZVVZ USK Prag, soyunma odasına 42-29 önde gitti.

https://x.com/EuroLeagueWomen/status/1911494972043657642

MAÇIN İKİNCİ DEVRESİ ÇEKİŞMELİ BAŞLADI

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyreğin 24. dakikası Çekya temsilcisinin 42-34 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra pota altı ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan Çimsa ÇBK Mersin, periyodun bitimine 3 dakika 14 saniye kala eşitliği (42-42) yakaladı!

Oyunun devamında ise son dakikalarda 7-0'lık seri yakalan ZVVZ USK Prag, üçüncü çeyreği de 49-42 önde bitirdi.

Final periyoduna etkili başlayan Çimsa ÇBK Mersin, 34. dakikada farkı 3 sayıya (50-53) indirdi. Bu dakikadan sonra Jones ve Vyoralova ile sayılar bulan Çekya temsilcisi, mücadelenin bitimine 3 dakika 14 saniye kala yine farkı 7 sayıya (53-61) çıkardı.

İyi oyununu sürdüren ZVVZ USK Prag, mücadeleyi 66-53 kazandı.

https://x.com/CBKMersin/status/1911505486081568885

Sıkça Sorulan Sorular

ÇBK MERSİN YARI FİNALDE KİMİ ELEMİŞTİ?
Temsilcimiz, İspanyol ekibi Valencia'yı eleyerek finale yükselmişti.
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#Çimsa Çbk Mersin
#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final
#ZVVZ USK Prag
#Spor
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