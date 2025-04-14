ÇBK Mersin finalde kaybetti: Avrupa ikinciliği geldi!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çimsa ÇBK Mersin ile ZVVZ USK Prag karşılaştı. Temsilcimiz, zorlu mücadeleden mağlup ayrıldı ve Avrupa ikincisi oldu.

Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'daki zorlu finalde ZVVZ USK Prag'a 66-53 kaybetti. Çukurova ekibi, bu sonuçla birlikte 2023'ün ardından yine organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

ÇİMSA ÇBK MERSİN'İN AZİMLİ HİKÂYESİNE TATSIZ FİNAL

Mücadeleye 10-0'lık seriyle başlayan ZVVZ USK Prag'a Johannes, Howard, Magbegor ve Carleton'un sayılarıyla karşılık veren Çimsa ÇBK Mersin, periyodun bitimine 3 dakika 34 saniye kala beraberliği (11-11) yakaladı. Bu dakikadan sonra yay gerisinden isabetli şutlar bulan Çekya ekibi, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı.

Daha sonra ikinci periyoda da iyi başlayan ZVVZ USK Prag, 13. dakikada farkı 15 sayıya (17-32) çıkardı. Akabinde ise Anderson, Carleton ve Howard'ın sayılarıyla dengeyi yakalamaya çalışan Çimsa ÇBK Mersin'e Vorackova, Vyoralova ve Jones'la karşılık veren ZVVZ USK Prag, soyunma odasına 42-29 önde gitti.

https://x.com/EuroLeagueWomen/status/1911494972043657642

MAÇIN İKİNCİ DEVRESİ ÇEKİŞMELİ BAŞLADI

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyreğin 24. dakikası Çekya temsilcisinin 42-34 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra pota altı ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan Çimsa ÇBK Mersin, periyodun bitimine 3 dakika 14 saniye kala eşitliği (42-42) yakaladı!

Oyunun devamında ise son dakikalarda 7-0'lık seri yakalan ZVVZ USK Prag, üçüncü çeyreği de 49-42 önde bitirdi.

Final periyoduna etkili başlayan Çimsa ÇBK Mersin, 34. dakikada farkı 3 sayıya (50-53) indirdi. Bu dakikadan sonra Jones ve Vyoralova ile sayılar bulan Çekya temsilcisi, mücadelenin bitimine 3 dakika 14 saniye kala yine farkı 7 sayıya (53-61) çıkardı.

İyi oyununu sürdüren ZVVZ USK Prag, mücadeleyi 66-53 kazandı.

https://x.com/CBKMersin/status/1911505486081568885