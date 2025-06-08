Carlos Alcaraz tarih yazdı: Fransa Açık şampiyonluğu geldi!

Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz fırtınası yaşandı. Jannik Sinner karşısında 2-0 geriye düşen Carlos Alcaraz, muhteşem bir geri dönüşle şampiyon oldu.

Paris'te düzenlenen 2025 Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı. Tüm dünyada takip edilen dev finalde, İspanyol raket geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve zafere uzandı.

CARLOS ALCARAZ 2-0 GERİYE DÜŞTÜ

Sinner, ilk seti 6-4 alarak maça üstün başladı. Alcaraz, ikinci sette oyunu dengelemeyi başararak seti tiebreake götürse de Sinner, ikinci seti de 7-6 kazanmayı başardı ve 2-0 öne geçti.

CARLOS ALCARAZ TARİHİ BİR ZAFER YAŞADI

Üçüncü seti 6-4 kazanan Alcaraz, durumu 2-1'e getirirken Sinner bu sene turnuvadaki ilk setini kaybetti. Alcaraz, iyi oyununu 4. sette de sürdürdü ve tiebreaki 7-6 kazanarak maçı son sete taşıdı. Akabinde ise Tiebreake giden son seti 7-6, tarihin en uzun Fransa Açık finali rekorunun kırıldığı beş saat 29 dakika süren maçı da 3-2 kazanan 22 yaşındaki Alcaraz, art arda ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferini elde etti.