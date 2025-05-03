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 | Burak Ayaydın

Çaykur Rizespor nefes aldı: Gaziantep FK'yı yendiler!

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Küme hattını da ilgilendiren önemli mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor kazandı.

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Çaykur Rizespor nefes aldı: Gaziantep FK'yı yendiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 19:26

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gazintep FK'yı ağırlayan Çaykur Rizespor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller ise Sowe (77) ve Olawoyin'den (90+) geldi.

https://x.com/CRizesporAS/status/1918683410979029018

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN KRİTİK 3 PUAN

Puanını 40'a yükselten Çaykur Rizespor rahat bir nefes alırken, Gaziantep FK 42 puanda kalmaya devam etti. Küme hattına daha yakın olan ekiplerden Çaykur Rizespor; Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olurken, Gaziantep FK ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Çaykur Rizespor nefes aldı: Gaziantep FK'yı yendiler!

ALANYA'DA KAZANAN ÇIKMADI

Ligin küme hattını yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşmada Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor karşılaştı. Kritik maç 1-1 berabere biterken, skor tabelası ise Attamah (30-KK) ve Ramazan Civelek (52) ile değişti.

https://x.com/Alanyaspor/status/1918680438031217113

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM KÜME DÜŞECEK?
Lig tablosunun sonundaki 4 takım, gelecek sezon alt ligde devam edecek.
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ETİKETLER
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#çaykur rizespor
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
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#corendon alanyaspor
#Bellona Kayserispor
#Spor
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