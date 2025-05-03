Çaykur Rizespor nefes aldı: Gaziantep FK'yı yendiler!

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Küme hattını da ilgilendiren önemli mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gazintep FK'yı ağırlayan Çaykur Rizespor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller ise Sowe (77) ve Olawoyin'den (90+) geldi.

https://x.com/CRizesporAS/status/1918683410979029018

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN KRİTİK 3 PUAN

Puanını 40'a yükselten Çaykur Rizespor rahat bir nefes alırken, Gaziantep FK 42 puanda kalmaya devam etti. Küme hattına daha yakın olan ekiplerden Çaykur Rizespor; Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olurken, Gaziantep FK ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

ALANYA'DA KAZANAN ÇIKMADI

Ligin küme hattını yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşmada Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor karşılaştı. Kritik maç 1-1 berabere biterken, skor tabelası ise Attamah (30-KK) ve Ramazan Civelek (52) ile değişti.

https://x.com/Alanyaspor/status/1918680438031217113