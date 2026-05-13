Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde sezonun son maçları 15, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ligde son haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, 15 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Rize'de karşı karşıya gelecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi! "Bizim için çok önemli" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş maçı öncesinde takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve ligi 8. sırada bitirme hedeflerini vurguladı. Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 15 Mayıs Cuma günü Beşiktaş ile Rize'de karşılaşacak. Teknik Direktör Recep Uçar, takımın ligi 8. sırada bitirme isteğinin sürdüğünü belirtti. Uçar, Beşiktaş'ın ligin en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu ancak son 5 iç saha maçlarını kazandıklarını söyledi. Yeni sezonda gençleşebilmenin hedefler arasında olduğunu ifade eden Uçar, yabancı oyuncu kuralının 10+4 olarak devam edeceğini belirtti. Uçar, bu sezon hakem ve VAR kararlarının canlarını yaktığını ve puan kaybına neden olduğunu dile getirdi. A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısını da değerlendiren Uçar, bu jenerasyonun uzun yıllardır özlem duyulan bir takım olduğunu söyledi. Uçar, görevinden ayrılan Kulüp Başkanı İbrahim Turgut'a Rizespor'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar, takımın kazanma arzusu ve motivasyonunun devam ettiğini dile getirerek, "Artık ligin son haftası. Bizim de 19 haftayı tamamladığımız, 20. maça çıkacağımız bir süreç. Şükürler olsun, başladığımız konuma baktığımızda şu an itibarıyla son haftalara daha aşağılardan uzak, daha yukarı hedefler koyarak girdiğimiz bir hafta. Haftalardır vurgusunu yaptığım, ligi 3 puanlı sistemde 8. bitirme isteğimiz, arzumuz ve hala motivasyonumuz devam ediyor. Beşiktaş maçı o anlamda bizim için çok önemli. Kazanabildiğimiz takdirde de çok istediğimiz ligi 8. sırada bitirmeyi başaracağız. Bu seneki hedefler bazında da en azından kafamızda planladığımız hedeflere yaklaştığımız bir süreç olacak. Bu süreçte çok iyi oynadığımız maçlar da oldu ama zaman zaman geçen hafta olduğu gibi oyun anlamında da skor anlamında da bizim adımıza tatmin olmadığımız, üzüldüğümüz anlar oldu. Ama acısıyla tatlısıyla bu seneyi kapatıyoruz. Umarım arzu ettiğimiz son maçı kazanıp ligi 8. sırada bitiririz. Bitirebilirsek bu bizi mutlu edecek. Umarım hep beraber başarırız" dedi.

Beşiktaş ile zor bir maç yapacaklarını vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş takımı ligin en iyi kadrolarından birisi. Her takımın inişleri çıkışları oluyor, bütün takımlar yaşıyor bunu. Ama ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Oynayan her oyuncusu değerli, bizim takımın her oyuncusunun olduğu gibi. Hafta sonu o anlamda çok zorlu bir maç bekliyor. Son haftalarda evimizde iyi sonuçlar aldık, son 5 maçımızı kazandık. Gönül istiyor ki 6. maçı da kazanıp ligi mutlu, güzel bir şekilde kapatabilmek. Umarım da başarırız."

"GENÇLEŞEBİLMEK HEDEFLERİMİZ ARASINDA"

Recep Uçar, yeni sezonda göze hoş gelen ve insanların keyif aldığı bir oyun ortaya koymak istediklerini ifade ederek, "Birlikte hareket eden, birlikte savunup birlikte hücum eden, mümkün olduğunca skor üretebilen, mümkün olduğunca az gol yiyebilen bir takım oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda yapabildiğimiz oranda gençleşebilmek hedeflerimiz arasında." dedi.

Yabancı oyuncu kuralına ilişkin gelişmeleri değerlendiren Uçar, şunları kaydetti:

"Bu seneyle ilgili beklenen aslında 10+4 olmasıydı ama bir ay öncesinde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da 12+2 şeklinde bilgiler gelmişti. Dün itibarıyla federasyon başkanımız '10+4 aynen devam edecek' şeklinde açıkladı. Beklenen belirli kuralların, kaidelerin korunması ve sonrasında da çok elzem bir sebep olmadığı sürece bunların uzun yıllar devam etmesi ki bizler de hazırlıklarımızı ona göre yapabilelim."

"GEREK HAKEM KARARLARI, GEREK VAR KARARLARI CİDDİ ANLAMDA CANIMIZI YAKTI"

Recep Uçar, açıklamalarında hakem performanslarına da değindi. Uçar, "Her camiaya, her teknik adama sorsanız ya da kulüp başkanına en çok kendi canının yandığını söyler. Samimi olarak konuştuğumuzda belki en çok büyük takımlar isyan eder. VAR kararlarına baktığın anda belki en az canı yananlardır bizim tarafımızdan bakarsak. Genel olarak hep bu serzeniş olmuştur. Bizim de bu sene birçok maç sayabilirim ki gerek hakem kararları, gerek VAR kararları ciddi anlamda canımızı yaktı. Puan anlamında belki çok daha üstte olabilirdik o anlamda." diye konuştu.

Yeni sezon planlamasının büyük ölçüde hazır olduğunu kaydeden Uçar, "Rizespor olarak 1 Temmuz itibarıyla çalışmalara başlayacağız. İlk etapta Rize'de çalışacağız. Sonrasında Erzurum ve Slovenya kampı planlıyoruz. Hazırlık maçlarıyla lige hazır şekilde girmek istiyoruz." dedi.

"UZUN YILLARDIR ÖZLEM DUYDUĞUMUZ BİR TAKIMA SAHİBİZ"

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermesine değinen Recep Uçar, Türk futbolu adına önemli bir dönemeç yaşandığını söyledi.

Dünya Kupası'nda en son 2002 yılında Şenol Güneş ile üçüncülük elde edildiğini hatırlatan Uçar, şunları kaydetti:

"24 yıl sonra oradayız. Bu jenerasyonun oluşturulmasında rahmetli Lucescu hocamızın da emekleri var. Birçok hocalarımızın etkisi, emeği var. Vincenzo Montella, devamlı iletişim halinde olduğum biri, meslektaşım. Bence harika işler yaptı. Baktığınızda bu jenerasyon hak ediyordu. Sadece futbol anlamında değil, bence davranış, takımdaşlık anlamında da uzun yıllardır özlem duyduğumuz bir takıma sahibiz. Şu ana kadar birçok anlamda bizim göğsümüzü kabarttılar, mutlu ettiler. Dünya Kupası bizim, hepimizin özlemle beklediği bir organizasyon. İnşallah ve bütün kalbimle de inanıyorum, bizi mutlu edebilecek güzel bir sonuçla, dereceyle bitirip döneceğiz."

UÇAR'DAN BAŞKAN TURGUT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Uçar, görevi bırakma kararı alan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ile uyumlu bir çalışma süreci geçirdiklerini ifade etti.

Her anlamda kendisinden destek gördüklerini dile getiren Uçar, "Bence Rize'yi çok seven, Rizespor'u çok seven biri. Çok güzel hizmet etti. Ben bu anlamda bizim bulunduğumuz süreçte verdiği desteklerden dolayı gerçekten camiamız adına teşekkür ediyorum. Kendisi çok önemli bir Rizespor taraftarı, Rize sevdalısı. Çaykur Rizespor Kulübünün, Rize insanının belki hiçbir zaman unutamayacağı başkanlardan biri oldu." diye konuştu.