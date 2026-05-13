Şampiyonluk kutlamalarının hemen ardından yeni sezonun kadro planlamasına geçen Galatasaray yönetimi, "Devler Ligi" vizyonu doğrultusunda bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ İngiltere'den müjdeli haber geldi! Galatasaray'ın eski gözdesi transfere yeşil ışık yaktı: Orta sahaya 30 milyonluk dinamo Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi vizyonu doğrultusunda Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte'yi transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak ve orta sahayı güçlendirmek amacıyla Manuel Ugarte'yi hedefliyor. Ugarte'nin kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi projesinden etkilendiği iddia ediliyor. Galatasaray'ın transferde Juventus, Aston Villa ve Newcastle United gibi rakipleri bulunuyor. Ugarte'nin güncel piyasa değeri 30 milyon Euro ve sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalarak dikkatleri üzerine çeken Cimbom, orta sahadaki muhtemel ayrılıkların yerini dünya çapında bir isimle doldurmayı hedefliyor. Listenin ilk sırasında ise Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte var.

CİMBOM YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

İngiliz basınında yankı uyandıran haberlere göre; Galatasaray, daha önce de transfer listesinde yer alan Uruguaylı yıldız için yeniden düğmeye bastı. Orta saha kurgusunu güçlendirmek ve fiziksel kaliteyi artırmak isteyen teknik heyetin raporu doğrultusunda, 25 yaşındaki oyuncunun durumu mercek altına alındı.

UGARTE'DEN TRANSFERE ONAY

Manchester United forması giyen deneyimli orta sahanın, kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olan Ugarte’nin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi projesinden etkilendiği ve transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi.

DEV RAKİPLER PUSUDA

Ancak Galatasaray'ın bu transferde işi hiç de kolay değil. Manuel Ugarte’nin talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan devi Juventus kadro derinliği için pusudayken, Premier Lig ekipleri Aston Villa & Newcastle United ise yıldız oyuncuyu İngiltere içinde tutmak istiyor.

KARİYER NOTLARI VE PİYASA DEĞERİ

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 24 maçta 1005 dakika süre alan Uruguaylı savaşçı, tabelada skor üretmese de savunma önündeki direnciyle biliniyor.