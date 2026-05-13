İngiltere'den müjdeli haber geldi! Galatasaray'ın eski gözdesi transfere yeşil ışık yaktı: Orta sahaya 30 milyonluk dinamo

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, gözünü Avrupa’ya dikti. Şampiyonlar Ligi’nde çıtayı yükseltmek isteyen sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için rotayı İngiltere’ye kırdı.

13.05.2026
15:21
13.05.2026
15:21

Şampiyonluk kutlamalarının hemen ardından yeni sezonun kadro planlamasına geçen yönetimi, "Devler Ligi" vizyonu doğrultusunda bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi vizyonu doğrultusunda Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte'yi transfer etmek için harekete geçti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak ve orta sahayı güçlendirmek amacıyla Manuel Ugarte'yi hedefliyor.
Ugarte'nin kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi projesinden etkilendiği iddia ediliyor.
Galatasaray'ın transferde Juventus, Aston Villa ve Newcastle United gibi rakipleri bulunuyor.
Ugarte'nin güncel piyasa değeri 30 milyon Euro ve sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon ’nde son 16 turuna kalarak dikkatleri üzerine çeken Cimbom, orta sahadaki muhtemel ayrılıkların yerini dünya çapında bir isimle doldurmayı hedefliyor. Listenin ilk sırasında ise 'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte var.

CİMBOM YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

İngiliz basınında yankı uyandıran haberlere göre; Galatasaray, daha önce de listesinde yer alan Uruguaylı yıldız için yeniden düğmeye bastı. Orta saha kurgusunu güçlendirmek ve fiziksel kaliteyi artırmak isteyen teknik heyetin raporu doğrultusunda, 25 yaşındaki oyuncunun durumu mercek altına alındı.

UGARTE'DEN TRANSFERE ONAY

Manchester United forması giyen deneyimli orta sahanın, kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olan Ugarte’nin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi projesinden etkilendiği ve transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi.

DEV RAKİPLER PUSUDA

Ancak Galatasaray'ın bu transferde işi hiç de kolay değil. Manuel Ugarte’nin talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan devi Juventus kadro derinliği için pusudayken, Premier Lig ekipleri Aston Villa & Newcastle United ise yıldız oyuncuyu İngiltere içinde tutmak istiyor.

KARİYER NOTLARI VE PİYASA DEĞERİ

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 24 maçta 1005 dakika süre alan Uruguaylı savaşçı, tabelada skor üretmese de savunma önündeki direnciyle biliniyor.

ÖzellikDeğer
Güncel Değer30 Milyon Euro
Sözleşme2029 yılına kadar devam ediyor
Kariyer DuraklarıCA Fenix, Famalicao, Sporting Lizbon, PSG ve Manchester United
Milli TakımUruguay formasıyla 35 maçta 1 gol
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
