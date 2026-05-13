İngiltere'den müjdeli haber geldi! Galatasaray'ın eski gözdesi transfere yeşil ışık yaktı: Orta sahaya 30 milyonluk dinamo

Şampiyonluk kutlamalarının hemen ardından yeni sezonun kadro planlamasına geçen Galatasaray yönetimi, "Devler Ligi" vizyonu doğrultusunda bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalarak dikkatleri üzerine çeken Cimbom, orta sahadaki muhtemel ayrılıkların yerini dünya çapında bir isimle doldurmayı hedefliyor. Listenin ilk sırasında ise Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte var.
İngiliz basınında yankı uyandıran haberlere göre; Galatasaray, daha önce de transfer listesinde yer alan Uruguaylı yıldız için yeniden düğmeye bastı. Orta saha kurgusunu güçlendirmek ve fiziksel kaliteyi artırmak isteyen teknik heyetin raporu doğrultusunda, 25 yaşındaki oyuncunun durumu mercek altına alındı.
Manchester United forması giyen deneyimli orta sahanın, kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olan Ugarte’nin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi projesinden etkilendiği ve transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Ancak Galatasaray'ın bu transferde işi hiç de kolay değil. Manuel Ugarte’nin talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan devi Juventus kadro derinliği için pusudayken, Premier Lig ekipleri Aston Villa & Newcastle United ise yıldız oyuncuyu İngiltere içinde tutmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 24 maçta 1005 dakika süre alan Uruguaylı savaşçı, tabelada skor üretmese de savunma önündeki direnciyle biliniyor.
|Özellik
|Değer
|Güncel Değer
|30 Milyon Euro
|Sözleşme
|2029 yılına kadar devam ediyor
|Kariyer Durakları
|CA Fenix, Famalicao, Sporting Lizbon, PSG ve Manchester United
|Milli Takım
|Uruguay formasıyla 35 maçta 1 gol