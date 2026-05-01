Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi! "Ligi bu pozisyonda bitirmek istiyoruz"

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bugün itibarıyla averajla da olsa 8. sıradayız. İnşallah bu konumumuzu koruyup ligi de bu pozisyonda bitirmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 21:16

'de 32. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın açılış maçında ile , Rize'de kozlarını paylaştı. Karşılaşma, ev sahibi Çaykur Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Çaykur Rizespor, bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken Konyaspor ise 40 puanda kaldı.

HABERİN ÖZETİ

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi! "Ligi bu pozisyonda bitirmek istiyoruz"

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'u evinde 3-2 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Konyaspor'un ligin en formda takımlarından biri olduğunu belirtti.
Uçar, kendi sahalarında oynadıkları son dört maçı kazandıklarını ve bu galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.
Ligde ilk sekizde yer almak istediklerini ve Konyaspor karşısında alınan 3 puanın çok değerli olduğunu vurguladı.
Maça iyi başladıklarını ancak geriye düştüklerini, sonrasında reaksiyon göstererek maçı çevirdiklerini anlattı.
Bu galibiyetle averajla da olsa 8. sıraya yükseldiklerini ve bu konumlarını korumak istediklerini dile getirdi.
Gelecek sezon için planlama yaptıklarını ve daha iyi hedefler için koşabilecek bir Çaykur Rizespor oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi! "Ligi bu pozisyonda bitirmek istiyoruz"

Çaykur Rizespor'da teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin son haftalarına yaklaştıklarını belirten ve kolay olmayan bir maç oynadıklarını anlatan Uçar, "Ligde son yedi maçın beşini kazanan ikisinde berabere kalan son üç maçını kazanan, Fenerbahçe'yi yenip kupada yarı finale kalan belki ligin en formda takımıydı Konyaspor." diye konuştu.

Recep Uçar, kendi sahalarında oynadıkları son dört maçı da kazandıklarını ifade ederek, "Dolayısıyla bu galibiyet serimize bugün de bu maçı kazanarak devam etmek istiyorduk. O anlayışta, o ciddiyetle hazırlandığımız bir hafta. Biz ligi ilk sekizde bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla belki bu uğurda en büyük rakibimiz olan Konyaspor karşısında alınan çok ama çok değerli üç puandan dolayı en başta oyuncularımızın canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi! "Ligi bu pozisyonda bitirmek istiyoruz"

"LİGİ BU POZİSYONDA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Recep Uçar, maça iyi başladıklarını dile getirerek, "Futbolun içinde olan pozisyonlardan biriyle geriye düştük ama Allah'tan çabuk reaksiyon verdik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıya daha iyi bir oyun iştahıyla başladıklarını aktaran Recep Uçar, şunları kaydetti:

"Özellikle baskı sonrası Mebude ile bulduğumuz golle önce 2-1'e, sonra da Augusto'nun fantastik golüyle 3-1'e getirdiğimiz bir oyun. O bölümde tekrar pozisyonlar var. Farkı da arttırabilirdik ama arttıramadığımız bir oyun. 89'da o bölümleri daha iyi oynamamız lazım. Belki benim adıma en büyük dersler bu. Oyuncularımıza da söyledim. Son 1-2 dakikada her ne kadar heyecan yarattı bizde, 3-2'den sonra da bir tane de Bardhi'nin pozisyonu gibi pozisyon olsaydı da bizim adımıza çok canımızı yakardı ama şükürler olsun bugün bence çok değerli bir 3 puan aldık. Evimizde kazanmaya devam ettik. Ligin en formda olan takımlarından birini yendik. Çok değerli bir 3 puan. Ondan dolayı oyuncularıma tekrar yürekten kutluyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Bugün itibarıyla averajla da olsa 8. sıradayız. İnşallah bu konumumuzu koruyup ligi de bu pozisyonda bitirmek istiyoruz."

"BU ŞEHİRDE YAŞAYAN HERKESİ MUTLU EDEBİLECEK BİR ÇAYKUR RİZESPOR OLUŞTURABİLİRİZ"

Recep Uçar, eski takımı TÜMOSAN Konyaspor'a ve teknik direktör İlhan Palut'a kalan haftalarda başarılar temennisinde bulundu.

Gelecek sezonla ilgili de bir planlama yaptıklarını da anlatan Recep Uçar, şunları söyledi:

"Kiralık oyuncularımız var. Hepsiyle alakalı ben yönetime bu noktada belki Eyüpspor maçı, belki son Beşiktaş maçı sonrası bir rapor sunacağım. Ciddi anlamda çalışmalar da yapılıyor bir taraftan. Gerek kulüp tarafı, gerek bizler elimizden geldiğince bir dahaki seneyle alakalı şimdiden görüşmeler yapıyoruz. Umarım seneye, bu sene ligin ikinci yarısında yakaladığımız momentumu devam ettirip üzerine koyan, daha iyi hedefler için koşabilecek, bu şehirde yaşayan herkesi mutlu edebilecek bir Çaykur Rizespor oluşturabiliriz. Bunun için de biz elimizden geleni yapacağız."

