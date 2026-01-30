Çaykur Rizespor'dan genç stoper transferi: İstanbul'dan Karadeniz'e!

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a sürpriz bir transfer gerçekleşti. Halihazırda Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya, Fenerbahçe tarafından geri çağrıldı ve ardından da Çaykur Rizespor'a imza attı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN EMİR ORTAKAYA TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Emir Ortakaya Çaykur Rizespor’da. Çaykur Rizespor’umuz, Fenerbahçe’den Emir Ortakaya ile 2,5 sezonluk anlaşma imzaladı. Ligin ilk yarısını Eyüpspor’da kiralık olarak oynayan Emir Ortakaya bu kulüp ile sözleşmesini sonlandırmasının ardından kulübümüz Fenerbahçe ile anlaşmaya varmış ardından defans oyuncusu, kendisini 2,5 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Emir Ortakaya, 36 kez genç milli takımlarda forma giydi. Yeni transferimiz Emir Ortakaya’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."

EMİR ORTAKAYA'NIN PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da geçiren Emir Ortakaya, İstanbul ekibiyle 10 maça çıkmış ve 818 dakika sahada kalmıştı.