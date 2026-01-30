Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Çaykur Rizespor'dan genç stoper transferi: İstanbul'dan Karadeniz'e!

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emir Ortakaya'yı transfer etti. Esasen ise yeşil beyazlılar, 21 yaşındaki stoper ile 2.5 sezonluk kontrat yaptı.

Çaykur Rizespor'dan genç stoper transferi: İstanbul'dan Karadeniz'e!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 18:58

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a sürpriz bir transfer gerçekleşti. Halihazırda Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya, Fenerbahçe tarafından geri çağrıldı ve ardından da Çaykur Rizespor'a imza attı.

Çaykur Rizespor'dan genç stoper transferi: İstanbul'dan Karadeniz'e!

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN EMİR ORTAKAYA TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Emir Ortakaya Çaykur Rizespor’da. Çaykur Rizespor’umuz, Fenerbahçe’den Emir Ortakaya ile 2,5 sezonluk anlaşma imzaladı. Ligin ilk yarısını Eyüpspor’da kiralık olarak oynayan Emir Ortakaya bu kulüp ile sözleşmesini sonlandırmasının ardından kulübümüz Fenerbahçe ile anlaşmaya varmış ardından defans oyuncusu, kendisini 2,5 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Emir Ortakaya, 36 kez genç milli takımlarda forma giydi. Yeni transferimiz Emir Ortakaya’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."

https://x.com/CRizesporAS/status/2017229763769757787?s=20

EMİR ORTAKAYA'NIN PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da geçiren Emir Ortakaya, İstanbul ekibiyle 10 maça çıkmış ve 818 dakika sahada kalmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE, EMİR ORTAKAYA'YI NEDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
21 yaşındaki stoperin potansiyelini gören Fenerbahçe, 2021 yazında Emir Ortakaya'yı kadrosuna katmış ama genç savunmacıya yeterince şans vermemişti.
#Futbol
#Spor
#Futbol
#Spor
