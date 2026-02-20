Çaykur Rizespor'dan Kocaelispor karşısında kritik galibiyet!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kocaelispor'u 2-0 ile geçti. Yeşil beyazlıların golleri 13. dakikada Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydin'den gelirken, bu sonuçla birlikte de ev sahibi 24 puana yükseldi ve 30 puanda kalan Kocaelispor'a biraz daha yaklaşmış oldu.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Dk. 88 Mocsi), Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin (Dk. 88 Buljubasic) Mihaila (Dk. 71 Zeqiri), Mebude, (Dk. 82 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 82 Pierrot).

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh (Dk. 56 Dijksteel), Smolcic, Haidara (Dk. 56 Keita), Linetty, Show (Dk. 83 Boende), Agyei, Rivas (Dk. 83 Muharrem Cinan), Churlinov, Petkovic (Dk. 69 Serdar Dursun).

Goller: Dk.13 Mihaila, Dk. 57 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 48 Haidara, Dk. 54 Balogh, Dk. 62 Churlinov (Kocaelispor), Dk. 90+4 Augusto (Çaykur Rizespor).