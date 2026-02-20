Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Çaykur Rizespor'dan Kocaelispor karşısında kritik galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşılaştı. Karadeniz'deki kritik mücadelede, kazanan ev sahibi oldu.

Çaykur Rizespor'dan Kocaelispor karşısında kritik galibiyet!
Burak Ayaydın
20.02.2026
20.02.2026
, 'in 23. haftasında 'u 2-0 ile geçti. Yeşil beyazlıların golleri 13. dakikada Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydin'den gelirken, bu sonuçla birlikte de ev sahibi 24 puana yükseldi ve 30 puanda kalan Kocaelispor'a biraz daha yaklaşmış oldu.

Çaykur Rizespor'dan Kocaelispor karşısında kritik galibiyet!

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Dk. 88 Mocsi), Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin (Dk. 88 Buljubasic) Mihaila (Dk. 71 Zeqiri), Mebude, (Dk. 82 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 82 Pierrot).

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh (Dk. 56 Dijksteel), Smolcic, Haidara (Dk. 56 Keita), Linetty, Show (Dk. 83 Boende), Agyei, Rivas (Dk. 83 Muharrem Cinan), Churlinov, Petkovic (Dk. 69 Serdar Dursun).

Goller: Dk.13 Mihaila, Dk. 57 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 48 Haidara, Dk. 54 Balogh, Dk. 62 Churlinov (Kocaelispor), Dk. 90+4 Augusto (Çaykur Rizespor).

Çaykur Rizespor'dan Kocaelispor karşısında kritik galibiyet!

Sıkça Sorulan Sorular

MAÇIN HANGİ ANI SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ?
Samet Akaydin'in gol sevincinde sakatlandığı görüntüler, sosyal medyada pek çok kez paylaşıldı.
