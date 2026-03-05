ÇBK Mersin Avrupa'da finalde: EuroCup'ta büyük heyecan!

ÇİMSA ÇBK Mersin; FIBA Kadınlar EuroCup yarı finalinde ilk maçı 70-68 kazandıktan sonra, rövanşta ise BLMA karşısında adeta gövde gösterisi yaptı ve 86-60'lık skorla finale yükseldi. Esasen ise Çukurova ekibimiz, Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Lukasz Jankowski (Polonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan).

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 9, Allen 13, Geiselsoder, Burke 19, Iagupova 16, Büşra Akbaş 5, Sinem Ataş 3, Sventoraite 19, Vanloo 2.

BLMA: Pospisilova 11, Cisse 2, Rabot 3, Angloma 2, Bernies 5, Hoppie 6, Lambert 6, Diallo 10, Breen 15, Salgues.

1. Periyot: 13-18

Devre: 33-32

3. Periyot: 60-48

https://x.com/CBKMersin/status/2029271428164358335?s=20