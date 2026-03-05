ÇBK Mersin Avrupa'da finalde: EuroCup'ta büyük heyecan!

Kategoriler
ÇİMSA ÇBK Mersin; FIBA Kadınlar EuroCup yarı finalinde ilk maçı 70-68 kazandıktan sonra, rövanşta ise BLMA karşısında adeta gövde gösterisi yaptı ve 86-60'lık skorla finale yükseldi. Esasen ise Çukurova ekibimiz, Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Lukasz Jankowski (Polonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan).
ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 9, Allen 13, Geiselsoder, Burke 19, Iagupova 16, Büşra Akbaş 5, Sinem Ataş 3, Sventoraite 19, Vanloo 2.
BLMA: Pospisilova 11, Cisse 2, Rabot 3, Angloma 2, Bernies 5, Hoppie 6, Lambert 6, Diallo 10, Breen 15, Salgues.
1. Periyot: 13-18
Devre: 33-32
3. Periyot: 60-48
