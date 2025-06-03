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 | Burak Ayaydın

Cesc Fabregas için kritik hamle!

Inter'de Simone Inzaghi sonrasındaki dönem için Cesc Fabregas ismi öne çıkarıldı. Como ile Serie A'da başarılı olan Cesc Fabregas, an itibarıyla Inter için listesinin başındaki isimlerden biri olmuş durumda.

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Cesc Fabregas için kritik hamle!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 21:51

İtalya basını Inter'in yeni hamlesini duyurdu. Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter, Como ile Serie A tablosunda 10. sırada yer bulan Cesc Fabregas için devreye girdi.

CESC FABREGAS COMO'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Como'nun hissedarı olan Cesc Fabregas, daha önce Roma ve Bayer Leverkusen'in tekliflerini reddetmişti! Şu anda da Inter ihtimaline aynı şekilde temkinli yaklaşan İspanyol hoca, mavi siyahlı yöneticiler tarafından yüz yüze bir görüşmeye davet edildi.

COMO İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Genç çalıştırıcının, ortakları arasında yer aldığı Como ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Cesc Fabregas için kritik hamle!

Sıkça Sorulan Sorular

FABREGAS YÖNETİMİNDEKİ COMO, LİGİ KAÇ PUANLA BİTİRMİŞTİ?
Fabregas, bu sezon takımıyla Serie A'yı 49 puanla 10. sırada tamamladı.
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#cesc fabregas
#Spor
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