Cesc Fabregas için kritik hamle!

Inter'de Simone Inzaghi sonrasındaki dönem için Cesc Fabregas ismi öne çıkarıldı. Como ile Serie A'da başarılı olan Cesc Fabregas, an itibarıyla Inter için listesinin başındaki isimlerden biri olmuş durumda.

İtalya basını Inter'in yeni hamlesini duyurdu. Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter, Como ile Serie A tablosunda 10. sırada yer bulan Cesc Fabregas için devreye girdi.

CESC FABREGAS COMO'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Como'nun hissedarı olan Cesc Fabregas, daha önce Roma ve Bayer Leverkusen'in tekliflerini reddetmişti! Şu anda da Inter ihtimaline aynı şekilde temkinli yaklaşan İspanyol hoca, mavi siyahlı yöneticiler tarafından yüz yüze bir görüşmeye davet edildi.

COMO İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Genç çalıştırıcının, ortakları arasında yer aldığı Como ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.