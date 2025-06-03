Inter'de Simone Inzaghi'ye veda!

Inter'de flaş bir gelişme yaşandı ve Simone Inzaghi ile vedalaşıldı. Inter yönetimi, Serie A'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni son maçta kaybeden deneyimli hocayla yola devam etmek istemedi.

SIMONE INZAGHI SEZONU KUPASIZ KAPATTI

Inter ile bu sezon hiçbir kupa kazanamayan Inzaghi, İtalyan ekibinde gözden çıkarılan ilk isim oldu. Esasen ise Inter'de, ayrılık süreçlerinin futbolcularla devam etmesi bekleniyor.

SIMONE INZAGHI İÇİN YENİ ROTA SUUDİ ARABİSTAN

En önemli kupaları son anda kaybeden Inzaghi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal tarafından isteniyor ve yıllık 25 milyon Euro değerinde kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

https://x.com/Inter/status/1929929821515129329