Inter'de Simone Inzaghi'ye veda!

İstanbul
Inter'de kaybedilen sezon finallerinin faturası Simone Inzaghi'ye kesildi. Inter yönetimi, Simone Inzaghi ile yolları ayırma kararı aldı.
Inter'de flaş bir gelişme yaşandı ve Simone Inzaghi ile vedalaşıldı. Inter yönetimi, Serie A'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni son maçta kaybeden deneyimli hocayla yola devam etmek istemedi.
Inter ile bu sezon hiçbir kupa kazanamayan Inzaghi, İtalyan ekibinde gözden çıkarılan ilk isim oldu. Esasen ise Inter'de, ayrılık süreçlerinin futbolcularla devam etmesi bekleniyor.
En önemli kupaları son anda kaybeden Inzaghi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal tarafından isteniyor ve yıllık 25 milyon Euro değerinde kontrat imzalamaya hazırlanıyor.
https://x.com/Inter/status/1929929821515129329