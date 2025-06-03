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 | Burak Ayaydın

Heung-Min Son için 100 milyon Euro maaş!

Tottenhamlı Heung-Min Son için flaş bir gelişme yaşandı. Telegraph'ın haberine göre Heung-Min Son'a Suudi Arabistan'dan astronomik bir maaş teklifi geldi.

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Heung-Min Son için 100 milyon Euro maaş!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 21:12

Tottenham'da yedek kalmaya başlayan Heung-Min Son için Al Ittıhad devreye girdi. Suudi Arabistan ekibi, Heung-Min Son'a yıllık 25 milyon Euro maaş önerdi.

HEUNG-MIN SON 10 YIL SONRA KRİTİK BİR KARARIN EŞİĞİNDE

Heung-Min Son, 10 sezonluk Tottenham kariyerinde ilk kupasını bu sezon UEFA Avrupa Ligi ile kazanırken, şimdi ise veda etmeyi düşündüğü paylaşıldı. Yıldız kanat, Suudi Arabistan'dan 4 yıl ve 100 milyon Euro değerinde bir kontrat teklifi aldı.

SON VE TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiliz temsilcisiyle bu sezon 46 maça çıkan Son, 11 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Heung-Min Son için 100 milyon Euro maaş!

Sıkça Sorulan Sorular

SON'UN TOTTENHAM İLE OLAN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
32 yaşındaki hücumcunun, 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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ETİKETLER
#tottenham
#tottenham
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Transfer Haberleri
#Heung-Min Son
#Spor
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