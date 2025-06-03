Rıza Çalımbay Sivasspor'a veda etti:

İstanbul
Rıza Çalımbay, Sivasspor'daki görevinden ayrıldı ve veda mesajı yayınladı. Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'a vedasını değerlendiren futbolseverler, sosyal medyada çarpıcı yorumlarda bulundu.
Sivasspor'un küme düşmesinin ardından Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Rıza Çalımbay; Sivasspor sürecinde yaşananlarla ilgili özel bir duyuru yaparken, futbolseverler ise olaya daha sert yaklaştı.
Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Sivasspor, ligin son virajında Rıza Çalımbay'a şans vermiş ve bu karar özelinde çok da eleştirilmişti. An itibarıyla ise özellikle Sivassporlu taraftarlar, yaşanan kısır döngüye dair eleştirilerde bulunmaya devam ediyor! Zira Rıza Çalımbay tercihi, Sivasspor adına üçüncü kez gerçekleşmişti.