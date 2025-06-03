Rıza Çalımbay Sivasspor'a veda etti:

Sivasspor'un küme düşmesinin ardından Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Rıza Çalımbay; Sivasspor sürecinde yaşananlarla ilgili özel bir duyuru yaparken, futbolseverler ise olaya daha sert yaklaştı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN SİVASSPOR'A VEDA

RIZA ÇALIMBAY VE SİVASSPOR SÜRECİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR

RIZA ÇALIMBAY TERCİHİ ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Sivasspor, ligin son virajında Rıza Çalımbay'a şans vermiş ve bu karar özelinde çok da eleştirilmişti. An itibarıyla ise özellikle Sivassporlu taraftarlar, yaşanan kısır döngüye dair eleştirilerde bulunmaya devam ediyor! Zira Rıza Çalımbay tercihi, Sivasspor adına üçüncü kez gerçekleşmişti.