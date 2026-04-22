Chelsea'da Liam Rosenior dönemi bitti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de sıcak bir gelişme yaşandı. Londra temsilcisinde teknik direktör Liam Rosenior'ın görevine son verildi.
Chelsea'den yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İngiliz teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Rosenior, daha önce Derby County, Hull City ve Strasbourg'u çalıştırmıştı. Rosenior, Chelsea'de yaklaşık 3 ay görev yapabildi.
Premier Lig'de son 5 maçını kaybeden Chelsea, 34 hafta sonunda 48 puanla 7. sırada yer alıyor.