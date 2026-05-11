Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar'dan hakem eleştirisi! "Bir şehrin kaderiyle oynuyorlar"

Trendyol 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK, Muğla'da karşı karşıya geldi. Bodrum FK, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Çorum FK'de maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Uğur Uçar, karşılaşmanın hakemini eleştirdi. Uçar, "Hakemlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Rakibin eline çarpan net bir penaltımız var ama verilmiyor. Biraz daha dikkatli olunmalı çünkü bir şehrin kaderiyle oynuyorlar." dedi.

'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Play-off finalinde Esenler Erokspor'un rakibini belirleyecek yarı finalde ilk maçta Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK, Muğla'da karşı karşıya geldi. Bodrum FK, karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 kazanarak rövanş öncesi final için önemli bir avantajı eline geçirdi.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar'dan hakem eleştirisi! "Bir şehrin kaderiyle oynuyorlar"

Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uğur Uçar, ilk yarı istedikleri gibi maça başlayamadıklarını belirtti. İkinci yarıya çok iyi başladıkları ve topa sahip olduklarını ifade eden Uçar, "İkinci yarı öncesi soyunma odasına giderken, neleri doğru yapmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıya çok iyi başladık; topa daha fazla sahip olduk ve yaptığımız değişikliklerle oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya başladık. Ancak maalesef istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarı özelinde istediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik. İkinci yarıda ise topa daha çok hükmeden ve pozisyonlar yakalamaya çalışan taraftık ama bu fırsatları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

UĞUR UÇAR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, karşılaşmanın hakemine yönelik eleştirilerde de bulundu.

Uçar, "Şunu özellikle belirtmek istiyorum; ikinci yarıya iyi başlamışken, rakibin arkadan ittiği pozisyonda faul çalınıyor ve dönüp o duran toptan gol yiyoruz. Hakemlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Rakibin eline çarpan net bir penaltımız var ama verilmiyor. Sezon başından beri, biz göreve geldikten sonra da bu durum maalesef devam ediyor. Gol atıyoruz, ofsayt çizgisi çekilmiyor. Biraz daha dikkatli olunmalı; çünkü bir şehrin kaderiyle oynuyorlar. Ancak önümüzde bir maç daha var, henüz pes etmedik. En iyi şekilde hazırlanıp turu geçen taraf biz olacağız" diye konuştu.

