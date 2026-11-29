Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Arca Çorum FK ile Kocaelispor, Çorum'da karşı karşıya geldi. Kocaelispor, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Kocaelispor bu sonuçla puanını 23'e yükseltirken Çorum FK ise 16 puanda kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Çorum FK'de Burak Yılmaz, istifa tezahüratlarına yanıt verdi! "Çok ağrıma gitti" Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Arca Çorum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken, Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz maç sonu açıklamalarda bulundu. Kocaelispor, Çorum FK'yi 1-0 yenerek puanını 23'e yükseltti, Çorum FK ise 16 puanda kaldı. Burak Yılmaz, taraftarların istifa tezahüratlarından dolayı çok kırıldığını ve ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirtti. Yılmaz, takımın penaltıdan sonra bocaladığını ancak ikinci yarıda oyunun hakimi olduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Takımın sakatlıklar yaşadığını belirten Yılmaz, bunun kendi çalışma şekliyle ilgili olabileceğini ifade etti. Tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, oyuncuları eleştirmek yerine onlarla devam edeceğini belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, ligin 12. haftasında Başakşehir'e karşı 2-0'dan 4-2 kaybettikten sonra mental olarak yorulduklarını ancak oyuncuları ayağa kaldırmayı başardığını ve Kocaelispor karşısına öyle çıktıklarını söyledi.

Maçta penaltı pozisyonuna kadar her şeyin kendi lehlerine gittiğini belirten Yılmaz, "Penaltıdan sonra bocalayıp pozisyon verdik. Ama ikinci devre yaptığımız değişiklikle tamamen oyunun hakimi bizdik. Olmadı. Tabii ki de onlar da 1-2 geçiş pozisyon bulacaktı çünkü risk aldık, kazanamadık. Üzgünüz." diye konuştu.

"HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

Bir gazetecinin taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili soruya ise Burak Yılmaz, "Bir kere Kocaelispor taraftarı ile beraber bana istifa diye bağırmaları tabii ki de çok ağrıma gitti. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ben buraya başkanımız Sayın Savaş Balçık'ın vizyonu, kendisi sevgili abim için geldim. Elimi taşın altına koydum. Koymaya da devam edeceğim. Ama böyle bir şey yaşanması çok kırıcı ve çok üzücüydü benim için." şeklinde konuştu.

Çorum FK ile çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet aldığını hatırlayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ben buradayım. Hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir şeyden kaçmadım. Demagoji yapacak bir adam değilim. Ama şu anda böyle bir durumun yaşandığını düşünmüyorum. Ben saha içine odaklanıyorum. Sahanın dışında ben eğer buraya gelmeseydim bir teknik direktör gelecekti buraya. Yani gidenlerin ya da yerine geldiklerimin sorumlusu ben değilim. Ben sahaya odaklanmaya çalışıyorum. O yüzden benim üzerime başka bir şeyleri yakıştırıyorsanız lütfen yakıştırmayın. Ben saha içiyle futbolla kafamı yoran bir insanım. Ama tabii ki de taraftarımıza bugün inanılmaz kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun. Böyle bir şey başlattılar ama düşmez kalkmaz bir Allah var. Ben bugün için aslında çok kırgınım. Çok yaralıyım ama ben buradayım. Ben bu takım için her şeyi yapacağım. Savaş Sayın Savaş Başkanım istediği sürece Allah izin verirse buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz, takım pozisyonlarındaki eksikleri gördüğünü ancak elindeki oyunculara göre kadroyu şekillendirdiğini aktardı.

"BÜTÜN SUÇ BENİMDİR"

Devre arasına kadar kazanabileceği bütün puanları toplayıp, devre arasında yeni transferler yapmak istediğini anlatan Burak Yılmaz, "Eğer yapabilirsek ne ala. Yapamazsak da bunlar bizim oyuncularımız. Bunlarla gideceğim. Oyuncularımın bir suçu yok. Oyuncularımın performansı iyi olur kötü olur. Bunlar olacaktır. Onları burada sizlerin önüne atıp 'evet bu, bu kötü. Bu iyi, bu kötü, bu iyi' diyemem. Onlar benim kardeşim. Onlar benim ailem gibi. Bütün suç benimdir. Bütün sorumluluk benimdir. Onları sizin önünüze atamam. Tabii ki de performanslarını tartışabiliriz. Ama mutlaka ve mutlaka biz bu oyuncularla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, birçok futbolcunun sakatlık yaşamasının, kendisinin çalışma şekliyle alakalı olup olmadığı sorusuna ise "Benim çalışma şeklimde sıkıntı var. Ne diyelim? Sağlık ekibini mi, geçmiş hocayı mı söyleyeyim? Böyle şeyler mi bekliyorsunuz benim ağzımdan? Ben böyle bir adam değilim. Benim çalışma şeklimde sıkıntı var." yanıtını verdi.

TARAFTARLARDAN BURAK YILMAZ'A ZİYARET

Öte yandan Çorum FK taraftarı bir grup, Kocaelispor'a 1-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Burak Yılmaz'ı kulüp tesislerinde ziyaret etti. Taraftarlar, maçta istifaya davet edilmesinden dolayı üzüntülerini belirterek Yılmaz'a desteklerini bildirdi.

Burak Yılmaz, konuşmasında, taraftarların maç esnasındaki tutumundan dolayı üzgün olduğunu ancak ziyarete gelmelerinden dolayı da mutlu olduğunu söyledi. Taraftarlardan haklarını helal etmelerini isteyen Yılmaz, "İnşallah hep beraber güzel günlere koşarız. Bu soğukta üşüdünüz, Allah razı olsun. İnşallah daha iyi olacağız. Benim bir gönül kırgınlığım yok." dedi.

Yılmaz, "Futbolun içindeki tabii ki var ama oyuncular etkileniyor. Maçtan sonra her şeyi yapalım. Bizim ne suçumuz günahımız var. Biz de sizler gibi kulübümüzü seviyoruz, buradayız. Çok değerli bir başkanımız var. Buraya kadar geldiniz, benim gönlüm tamamdır, hakkım helaldir. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.